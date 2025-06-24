В Нижнем Тагиле планируется модернизация отделения конькобежного спорта в спортшколе «Юность»

На заседании комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Нижнетагильской городской думы представитель инициативной группы Алексей Мельников представил проект по улучшению материальной базы конькобежного отделения спортивной школы «Юность». Основная цель инициативы — обеспечить юных спортсменов современной экипировкой и инвентарём, что должно способствовать развитию здорового образа жизни и повышению уровня спортивной подготовки молодёжи.

В рамках проекта предполагается приобрести коньки-трансформеры со сменными лезвиями, комбинезоны с символикой Свердловской области и Нижнего Тагила, балансировочные диски и разнообразные тренажёры, которые планируется использовать в отделении конькобежного спорта. Сейчас спортшкола является единственным муниципальным учреждением города, где проходят занятия по конькобежному спорту.

Вице-спикер городской думы Алексей Балыбердин затронул вопрос о возможности более масштабного представления инициативы от всей спортивной школы для увеличения числа вовлечённых участников и привлечения дополнительных средств. Однако было отмечено, что далеко не все родители юных спортсменов спортшколы готовы к софинансированию проекта.

«Родители не каждого отделения и не каждого вида спорта к такому готовы. То есть они должны отчётливо понимать: если они лично для своего ребёнка покупали коньки, они могут с ними дальше продолжать свою карьеру. В данном случае, по идее, этот инвентарь останется в спортивной школе и будет передаваться далее. Тут есть определённые риски. Может быть, через два года ребёнок скажет: "Я не хочу, папа, больше заниматься, я пойду в кикбоксинг", а коньки останутся здесь, и уже на Авито их не продать. Поэтому требуется предварительная, очень серьёзная работа именно с родителями, потом с предпринимателями. И если мы замахнёмся там на семь-восемь отделений в одной школе, не собрать просто будет такое количество подтверждённых участников инициативной группы», — объяснила начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева.

Депутаты поддержали проект, отметив его важность для возрождения и развития конькобежного спорта. Было решено провести встречу с конькобежцами на стадионе «Юность» 2 июля этого года.

«На самом деле вид спорта этот у нас исторически уже был. Я почему говорю это осознанно? Я сам занимался этим видом спорта. И, конечно, я считаю, что надо вид спорта возрождать, потому что у нас есть хорошая тренировочная база. Начинать надо с чего-то и когда-то. И то, что сегодня там пятьдесят детишек занимаются, это уже большой плюс. И необходимо этот вид спорта всё-таки на нашем местном уровне культивировать», — отметил председатель комиссии Дмитрий Скоропупов.