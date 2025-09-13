Итальянские владения Демидовых. Часть 2

Прежде чем продать виллу в Полеросе, Павел Павлович Демидов начал искать место, где разместить коллекции произведений искусств, собранные его дедом Николаем Никитичем и дядей Анатолием Николаевичем. Он знал, что в Санкт-Петербурге строится здание галереи, предназначенное для размещения этой коллекции, но оно ещё не было достроено. Решение проблемы подсказала его тётка – Матильда Бонапарт, которая после развода с Анатолием Демидовым не утратила связей с семьёй Демидовых и продолжала поддерживать отношения с её членами. Матильда и подсказала Павлу, что неподалёку от Флоренции давно пустует старинная усадьба, принадлежавшая роду Медичи – Villa Medicea di Pratolino.

Вид виллы Пратолино. Деталь. (худ. Джусто Утенс., 1599 г. / общ. достояние)

Павел съездил туда и остался под двойственным впечатлением: усадьба, созданная архитектором Буонталенти в 1568 году по заказу Франческо I де Медичи, пребывала в запущенном состоянии, но по-прежнему оставалась прекрасной благодаря своим паркам, садам и мраморным скульптурам эпохи Возрождения. Несмотря на то что главное здание виллы разрушилось в 1821 году, Павел тут же согласился на покупку, хотя, по мнению его матери Авроры Шернваль-Карамзиной, «цена на эти развалины была сильно завышена».

Павел Павлович с энтузиазмом принялся восстанавливать усадьбу, площадь которой составляла 30 гектаров. Он построил новый дом, где и была размещена коллекция произведений искусств, перенёс из Полероса тутовую рощу и фабрику по производству шёлка, привёл в порядок пруды, парки и даже создал несколько новых водоёмов. Были отремонтированы фонтаны, на дорожках парков появились мраморные статуи.

Парк Пратолино, вилла Демидова (фото: Sailko, 2013 г. / CC BY 3.0 / фрагмент ориг. изображения) (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Parco_di_pratolino%2C_villa_demidoff_01.JPG/1024px-Parco_di_pratolino%2C_villa_demidoff_01.JPG) Вилла Демидова (Пратолино) (фото: Sailko, 2013 г. / CC BY 3.0 / фрагмент ориг. изображения) (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Parco_di_pratolino%2C_grotta_del_mugnone_01.JPG/960px-Parco_di_pratolino%2C_grotta_del_mugnone_01.JPG?20150715213549) Вилла Демидова (Пратолино) (фото: Sailko, 2013 г. / CC BY 3.0 / фрагмент ориг. изображения) (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Parco_di_pratolino%2C_villa_demidoff%2C_giardino_all%27italiana.JPG/960px-Parco_di_pratolino%2C_villa_demidoff%2C_giardino_all%27italiana.JPG?20150718090928)

Практически во всех работах на вилле Павел принимал самое непосредственное участие, чем очень гордился впоследствии. Идея привлечь наследника демидовских заводов и миллионов к работам на вилле принадлежала Авроре и Матильде. Таким образом женщины рассчитывали отвадить Павла от чрезмерного пристрастия к алкоголю, которому он поддался после смерти жены, Марии Мещерской. Женщины оказались правы: «трудотерапия» вернула Павлу интерес к заводам, бизнесу и к жизни.

Первой оценила старания Павла его вторая жена — княжна Елена Петровна Трубецкая. Она убедила мужа «поселиться в Пратолино навсегда и никогда не возвращаться в постылый Киев», где супруги поженились в 1871 году. Брак этот состоялся во многом благодаря киевскому генерал-губернатору князю Александру Дондукову-Корсакову, который слыл храбрым военным, мастером светских интриг и был близким другом семьи Трубецких. В то время 17-летняя Елена уже успела вскружить голову не одному десятку представителей киевской знати, и по Киеву о ней ходили нелицеприятные слухи. Генерал-губернатор познакомил девушку с Павлом Демидовым и предоставил им для встреч свою загородную резиденцию. Елена и Павел быстро сошлись, в июле 1871 года обвенчались, а уже в ноябре того же года праздновали рождение дочери, которую назвали Авророй.

Павел Павлович Демидов (фото неизв. автора, до 1885 г. / общ. достояние) Портрет Елены Демидовой (Трубецкой) (худ. Алексей Харламов, 1884 г. / общ. достояние)

Вплоть до своей смерти в 1885 году Павел Павлович Демидов проживал преимущественно здесь, на вилле Медичи, пристально следя за состоянием парков, прудов и фонтанов, собственноручно сажая цветы и деревья.

Официально эта вилла именовалась не иначе как «Вилла Медичи ди Пратолино – Демидофф». Почему признанному князю не позволили переименовать усадьбу в Сан-Донато? Во-первых, Павел не настаивал на переименовании. Во-вторых, сколь бы ни была популярна фамилия Демидовых в Тоскане, тягаться с фамилией Медичи она не могла. Местные жители и знать охотно пользовались пожертвованиями Демидовых, но променять имя Медичи на Демидовых не желали. После смерти Павла Павловича владелицей виллы Медичи ди Пратолино стала его вторая жена — Елена Петровна Трубецкая, которая внезапно возненавидела «этот райский уголок» и в 1885 году, сопроводив тело мужа в Нижний Тагил, вернулась в Киев, где возобновила отношения с одним из своих прежних поклонников.

Судьба виллы Пратолино в чём-то схожа с судьбой виллы Демидофф в Полеросе. Во время Второй мировой войны здесь расположилась немецкая комендатура. В парке усадьбы немцы устроили два кладбища: в одном конце хоронили расстрелянных итальянских партизан, в другом — немецких солдат, убитых партизанами. Вилла также пережила несколько налётов союзнической авиации, и бомбардировки причинили парку и строениям серьёзный ущерб.

После кончины Елены Петровны вилла Медичи ди Пратолино – Демидофф перешла её средней дочери — Марии, которая вышла замуж за князя Абамелек-Лазарева. В Пратолино Мария Павловна постоянно не жила, но по мере сил поддерживала её в более-менее приличном состоянии. В 1955 году она скончалась. Согласно завещанию, имение отошло к племяннику, сыну её сестры Авроры, князю Павлу Карагеоргиевичу (бывшему регенту Югославии), а после его смерти в 1976 году было продано вместе со значительной частью демидовской коллекции Римскому Генеральному Обществу недвижимости «Сочьета Иммобильяре». В 1980 году виллу выкупило государство и устроило там парк-музей. Но фамилию Демидовых итальянские власти вычеркнули из названия усадьбы. Дело в том, что в 1979 году интерес к вилле Пратолино проявило советское правительство. Как оказалось, в 1947 году Павел Карагеоргиевич подарил усадьбу Советскому Союзу. Итальянцы 30 лет смотрели на этот факт с безразличием, но потом вдруг воспылали любовью к истории своей страны и объявили усадьбу национальным достоянием. Суд по делу виллы Пратолино был приостановлен в связи с развалом Советского Союза и не возобновлялся до сих пор.

Скульптура «Аллегория Апеннин», скульптора Джамболоньи, 1580 г. в Пратолино

(фото: Erich Schmid, 2013 г. / CC BY 4.0 / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Park_Demidoff-Apennin.jpg)

Как оказалось, ни одна демидовская вилла в Италии не носила официального названия Сан-Донато. Но таковая в истории Демидовых всё же существовала и существует по сей день.

(окончание следует)



© 2025. Д. Г. Кужильный