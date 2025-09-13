Спецпроекты

Итальянские владения Демидовых. Часть 2

13.09.2025 12:43
Прежде чем продать виллу в Полеросе, Павел Павлович Демидов начал искать место, где разместить коллекции произведений искусств, собранные его дедом Николаем Никитичем и дядей Анатолием Николаевичем. Он знал, что в Санкт-Петербурге строится здание галереи, предназначенное для размещения этой коллекции, но оно ещё не было достроено. Решение проблемы подсказала его тётка – Матильда Бонапарт, которая после развода с Анатолием Демидовым не утратила связей с семьёй Демидовых и продолжала поддерживать отношения с её членами. Матильда и подсказала Павлу, что неподалёку от Флоренции давно пустует старинная усадьба, принадлежавшая роду Медичи – Villa Medicea di Pratolino. 

Вид виллы Пратолино. Деталь. (худ. Джусто Утенс., 1599 г. / общ. достояние)

Павел съездил туда и остался под двойственным впечатлением: усадьба, созданная архитектором Буонталенти в 1568 году по заказу Франческо I де Медичи, пребывала в запущенном состоянии, но по-прежнему оставалась прекрасной благодаря своим паркам, садам и мраморным скульптурам эпохи Возрождения. Несмотря на то что главное здание виллы разрушилось в 1821 году, Павел тут же согласился на покупку, хотя, по мнению его матери Авроры Шернваль-Карамзиной, «цена на эти развалины была сильно завышена».

Павел Павлович с энтузиазмом принялся восстанавливать усадьбу, площадь которой составляла 30 гектаров. Он построил новый дом, где и была размещена коллекция произведений искусств, перенёс из Полероса тутовую рощу и фабрику по производству шёлка, привёл в порядок пруды, парки и даже создал несколько новых водоёмов. Были отремонтированы фонтаны, на дорожках парков появились мраморные статуи. 

Практически во всех работах на вилле Павел принимал самое непосредственное участие, чем очень гордился впоследствии. Идея привлечь наследника демидовских заводов и миллионов к работам на вилле принадлежала Авроре и Матильде. Таким образом женщины рассчитывали отвадить Павла от чрезмерного пристрастия к алкоголю, которому он поддался после смерти жены, Марии Мещерской. Женщины оказались правы: «трудотерапия» вернула Павлу интерес к заводам, бизнесу и к жизни. 

Первой оценила старания Павла его вторая жена — княжна Елена Петровна Трубецкая. Она убедила мужа «поселиться в Пратолино навсегда и никогда не возвращаться в постылый Киев», где супруги поженились в 1871 году. Брак этот состоялся во многом благодаря киевскому генерал-губернатору князю Александру Дондукову-Корсакову, который слыл храбрым военным, мастером светских интриг и был близким другом семьи Трубецких. В то время 17-летняя Елена уже успела вскружить голову не одному десятку представителей киевской знати, и по Киеву о ней ходили нелицеприятные слухи. Генерал-губернатор познакомил девушку с Павлом Демидовым и предоставил им для встреч свою загородную резиденцию. Елена и Павел быстро сошлись, в июле 1871 года обвенчались, а уже в ноябре того же года праздновали рождение дочери, которую назвали Авророй. 

Вплоть до своей смерти в 1885 году Павел Павлович Демидов проживал преимущественно здесь, на вилле Медичи, пристально следя за состоянием парков, прудов и фонтанов, собственноручно сажая цветы и деревья. 

Официально эта вилла именовалась не иначе как «Вилла Медичи ди Пратолино – Демидофф». Почему признанному князю не позволили переименовать усадьбу в Сан-Донато? Во-первых, Павел не настаивал на переименовании. Во-вторых, сколь бы ни была популярна фамилия Демидовых в Тоскане, тягаться с фамилией Медичи она не могла. Местные жители и знать охотно пользовались пожертвованиями Демидовых, но променять имя Медичи на Демидовых не желали. После смерти Павла Павловича владелицей виллы Медичи ди Пратолино стала его вторая жена — Елена Петровна Трубецкая, которая внезапно возненавидела «этот райский уголок» и в 1885 году, сопроводив тело мужа в Нижний Тагил, вернулась в Киев, где возобновила отношения с одним из своих прежних поклонников. 

Судьба виллы Пратолино в чём-то схожа с судьбой виллы Демидофф в Полеросе. Во время Второй мировой войны здесь расположилась немецкая комендатура. В парке усадьбы немцы устроили два кладбища: в одном конце хоронили расстрелянных итальянских партизан, в другом — немецких солдат, убитых партизанами. Вилла также пережила несколько налётов союзнической авиации, и бомбардировки причинили парку и строениям серьёзный ущерб.

После кончины Елены Петровны вилла Медичи ди Пратолино – Демидофф перешла её средней дочери — Марии, которая вышла замуж за князя Абамелек-Лазарева. В Пратолино Мария Павловна постоянно не жила, но по мере сил поддерживала её в более-менее приличном состоянии. В 1955 году она скончалась. Согласно завещанию, имение отошло к племяннику, сыну её сестры Авроры, князю Павлу Карагеоргиевичу (бывшему регенту Югославии), а после его смерти в 1976 году было продано вместе со значительной частью демидовской коллекции Римскому Генеральному Обществу недвижимости «Сочьета Иммобильяре». В 1980 году виллу выкупило государство и устроило там парк-музей. Но фамилию Демидовых итальянские власти вычеркнули из названия усадьбы. Дело в том, что в 1979 году интерес к вилле Пратолино проявило советское правительство. Как оказалось, в 1947 году Павел Карагеоргиевич подарил усадьбу Советскому Союзу. Итальянцы 30 лет смотрели на этот факт с безразличием, но потом вдруг воспылали любовью к истории своей страны и объявили усадьбу национальным достоянием. Суд по делу виллы Пратолино был приостановлен в связи с развалом Советского Союза и не возобновлялся до сих пор.

Скульптура «Аллегория Апеннин», скульптора Джамболоньи, 1580 г. в Пратолино 
(фото: Erich Schmid, 2013 г. / CC BY 4.0 / фрагмент ориг. изображения)
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Park_Demidoff-Apennin.jpg)

Как оказалось, ни одна демидовская вилла в Италии не носила официального названия Сан-Донато. Но таковая в истории Демидовых всё же существовала и существует по сей день. 

 

(окончание следует)


© 2025. Д. Г. Кужильный

