«Инвестор не Дед Мороз, не дурачок». Венгры хотят заключить с Нижним Тагилом ещё одно многомиллиардное концессионное соглашение

Российско-венгерское АО «Уральская водная компания» планирует заключить с администрацией Нижнего Тагила ещё одно концессионное соглашение на несколько миллиардов рублей. Помимо уже существующей договорённости построить две станции подготовки питьевой воды. Венгры предложили мэрии обследовать и привести в порядок сети, которые снабжают город питьевой водой.

«Помимо магистральных водоводов диаметром более 300 мм, тщательной диагностике подвергнутся насосные станции и водозаборные сооружения, задействованные в питьевом водоснабжении города от Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Для обследования будет выбран оптимальный технологический метод», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УВК.

УВК в сотрудничестве с ООО «Водоканал НТ» готова начать работы уже в этом году. К концу 2018 года планируется создать цифровую гидравлическую модель сетей на основе геоэлектронной системы ГИС Zulu, которая позволит с точностью определять все проблемные участки и рассчитать оптимальную стоимость дальнейших работ. Но для этого необходимо заключить дополнительное концессионное соглашение. Цена вопроса — шесть миллиардов рублей.

«По предварительным подсчётам, проект обойдётся “Уральской водной компании” в шесть миллиардов рублей, которые мы готовы вложить при условии заключения дополнительного концессионного соглашения с администрацией Нижнего Тагила», — пояснил гендиректор АО «Уральская водная компания» Сергей Хван.

Хван отметил, что уже в мае с тагильской администрацией будет заключено концессионное соглашение по модернизации городской системы водоснабжения, в рамках которого будут построены две станции подготовки питьевой воды. Вложения УВК в этом случае составят 12,4 миллиарда рублей без НДС.

Ранее в департаменте информполитики Свердловской области также уточняли, что УВК до 2026 года построит на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах две станции водоподготовки с мощностью 130 тысяч кубометров в сутки. Объём частных инвестиций составит 14,6 миллиарда рублей, средств областного и муниципального бюджетов — 16,4 миллиарда рублей. Для сравнения: планируемый объём доходов Нижнего Тагила на 2018 год сейчас составляет 11,47 миллиарда рублей.

В марте финансовое управление мэрии внесло изменения в проект бюджета города на 2020 год. Чиновники надеются, что областные власти направят в Нижний Тагил более миллиарда рублей, которые необходимы для заключения концессионного соглашения. Пока поступление этих средств не подтверждено никакими документами.

Как именно инвестор будет возвращать вложенные в спасение многострадальной системы водоснабжения города деньги, пока неизвестно. На сайте «Уральской водной компании» размещена публикация, созданная по материалам ИА «Уралинформбюро», где питьевые водоёмы города называют «загнивающими», а воду из-под крана — «нефтью». В статье неоднократно отмечается, что инвестору необходимо вернуть с процентами вложенные средства, так как он «не Дед Мороз, не дурачок с российско-венгерским капиталом, который придёт, вложит деньги и уйдёт».

«Период эксплуатации концессионером построенного имущества составит 15 лет. В течение всего этого срока, и это непременное условие региональных властей, ежегодный рост тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения для жителей города не должен превышать 4%. Главным показателем эффективности проекта должно стать качество воды: её пробы должны на 100% соответствовать всем нормам и санитарно-эпидемиологическим требованиям», — говорили ранее в ДИПе региона.

По словам министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, концессионное соглашение по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила станет самым крупным проектом в жилищно-коммунальном хозяйстве не только на Среднем Урале, но и в России.

Напомним, в последние два года в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

АО «Уральская водная компания» зарегистрировано в Свердловской области. 50% его акций принадлежат учредителю — ЗАО «Будапештский водоканал», ещё 50% — российскому экологическому фонду «Вода Евразии».