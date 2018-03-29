Депутаты Нижнего Тагила увеличили дефицит бюджета до 500 миллионов рублей

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 29 марта, одобрили корректировку бюджета города на 2018 год, увеличив его дефицит до полумиллиарда рублей. За принятие документа проголосовал 21 из 24 присутствовавших на заседании народных избранников. После внесения изменений доходная часть бюджета на этот год увеличилась на 301,83 миллиона рублей, до 11,47 миллиарда рублей. Она выросла за счёт уточнения параметров по неналоговым доходам и межбюджетных трансфертов. Расходная часть увеличилась на 489,16 миллиона рублей, до 11,97 миллиарда рублей, дефицит — до 500,77 миллиона рублей.

Почти 850 тысяч рублей направят на разработку проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы для проведения капремонта кровель в школах, 3,5 миллиона рублей — на ремонт опорных пунктов полиции. 50 тысяч рублей потратят на размещение муниципального заказа на приобретение и монтаж 12 постов видеонаблюдения по поручению мэра Сергея Носова. Речь идёт о расширении комплексов биометрического распознавания человека по изображению лица в видеопотоке в режиме реального времени «Контур-Поток». Более 60 миллионов рублей потратят на погашение кредиторской задолженности за коммунальные услуги, оказываемые школам, детским садам и учреждениям дополнительного образования.

Часть средств будет направлена на развитие микрорайона «Муринские пруды». 72,8 миллиона рублей потратят на завершение работ по строительству инженерной инфраструктуры в микрорайоне, 2,18 миллиона рублей — на создание автомобильных дорог. Почти 17 миллионов рублей пойдут на погашение просроченной кредиторской задолженности за работы, выполненные в рамках программы «Светлый город» в 2016 году.

Отметим, финансовое управление мэрии также внесло изменения в проект бюджета Нижнего Тагила на 2020 год. Чиновники надеются, что областные власти направят в город более миллиарда рублей, необходимые для заключения концессионного соглашения по спасению системы водоснабжения города. Пока поступление этих средств не подтверждено никакими документами.