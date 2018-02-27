Концессионное соглашение с венграми по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила станет крупнейшим ЖКХ-проектом в России

Правительство Свердловской области озвучило параметры концессионного соглашения Нижнего Тагила с российско-венгерской Уральской водной компанией (УВК) по модернизации многострадальной системы водоснабжения в городе. В период с 2019 по 2025 год УВК построит на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах две станции водоподготовки с мощностью 130 тысяч кубометров в сутки. Объём частных инвестиций составит 14,6 миллиарда рублей, средств областного и муниципального бюджетов — 16,4 миллиарда рублей.

«Период эксплуатации концессионером построенного имущества составит 15 лет. В течение всего этого срока, и это непременное условие региональных властей, ежегодный рост тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения для жителей города не должен превышать 4%. Главным показателем эффективности проекта должно стать качество воды: её пробы должны на 100% соответствовать всем нормам и санитарно-эпидемиологическим требованиям», — рассказали АН «Между строк» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соглашение будет заключаться после конкурсных процедур. Их по поручению Евгения Куйвашева объявят в ближайшее время. Соглашение будет трёхсторонним: его подпишет правительство региона, глава Нижнего Тагила и руководство УВК. Отмечается, что договор с российско-венгерским предприятием станет крупнейшей концессионной сделкой в сфере ЖКХ в России.

«Уверен, что заключение концессионного соглашения по развитию коммунальной инфраструктуры Нижнего Тагила станет серьёзным шагом к качественным преобразованиям в жизни второго по величине города области», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня в ходе совещания по вопросам улучшения экологической ситуации в регионе.

Администрация Нижнего Тагила и АО «Уральская водная компания» подписали протокол, где окончательно утвердили условия реализации концессионного соглашения, 23 ноября прошлого года. В документе прописаны основные объекты концессии: две станции подготовки питьевой воды и очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Они должны быть реконструированы и оснащены современным оборудованием. Тагильский мэр Сергей Носов надеется, что соглашение позволит решить вопрос качества воды на ближайшие несколько лет не только для жителей города, но и для промышленных предприятий.

Ранее мэрия просила Министерство природных ресурсов Свердловской области исключить её из числа ответственных лиц за исполнение комплексного плана мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Чиновники аргументировали их просьбу тем, что Черноисточинский пруд находится в федеральной собственности и не является зоной ответственности администрации Нижнего Тагила, а использование средств городского бюджета на данное мероприятие является их нецелевым использованием. Министерство природных ресурсов Свердловской области назвало ошибочным мнение мэрии о том, что город не должен оплачивать разработку документов по реабилитации Черноисточинского водохранилища.

Напомним, в последние два года в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

АО «Уральская водная компания» зарегистрировано в Свердловской области. 50% его акций принадлежат учредителю — ЗАО «Будапештский водоканал», ещё 50% — российскому экологическому фонду «Вода Евразии».