Игорь Востриков: Дверь кинозала «Зимней вишни» забаррикадировали, чтобы дождаться спасателей

Двери в зале кинотеатра в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли зрители, запер один из посетителей торгового центра, заявил житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший при пожаре всю семью.

По словам Вострикова, он получил доступ к камерам наблюдения в ТЦ «Зимняя вишня». На них видно, как какой-то мужчина запер дверь, чтоб «заложить щели и дождаться спасателей». По данным кемеровчанина, мужчина, закрывший дверь, всё-таки сумел спастись.

«Люди выбегали, но остались только в зале, где шёл мультик. Дети промедлили, и когда они добрались к выходу, то в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли», — рассказал Игорь Востриков.

У Вострикова при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли жена, сестра и трое детей. Он стал одним из организаторов инициативной группы на стихийном митинге у здания кемеровской администрации, которая занималась альтернативным подсчётом жертв пожара в «Зимней вишне». Его же вице-губернатор Сергей Цивилев пытался упрекнуть на митинге в «пиаре на горе». Востриков также присутствовал на встрече с Владимиром Путиным в здании кемеровской судмедэкспертизы, где президент России призвал жителей города не доверять сведениям из соцсетей, опровергавшим официальные данные о погибших.

По последним данным, в результате пожара в «Зимней вишне» погибли 64 и пострадали 79 человек. По делу о пожаре арестованы пятеро человек, включая управляющую ТЦ Надежду Судденок. В ходе судебных заседаний она подтверждала, что двери в кинотеатре не запирались.