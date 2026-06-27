Первые фотографы Нижнего Тагила

Началом российской фотографии принято считать 1839 год, когда член Российской академии наук Иосиф Христианович Гамель получил первые фотоснимки в мастерской французского фотографа Луи Дагера. Однако новый вид искусства развивался очень медленно. Первые 30 лет фотографией занимались преимущественно учёные-физики да немногочисленные зажиточные энтузиасты — аппаратура и расходные материалы стоили очень дорого и были только привозными из-за границы. Лишь в 1890-х годах количество увлечённых фотографией людей стало стремительно расти.

Нижнему Тагилу с фотографией повезло больше. В 1858 году администрация Нижнетагильских заводов господ Демидовых пригласила на Урал молодого английского инженера-металлурга Генри Инглиса, который, как оказалось, был увлечён фотографией. Англичанин отработал на заводах пятилетний контракт, но из Нижнего Тагила не уехал, а открыл первую фотомастерскую, которая заработала в 1863 году.

Расцвет фотографии в Нижнем Тагиле пришёлся на 70-е и 80-е годы XIX века. В начале 70-х годов в Нижнем Тагиле начал работать Сергей Александрович Александров. Начинал он с портретной съёмки. В архивах Нижнетагильского музея сохранилось множество фотографий тагильчан, выполненных в мастерской Александрова. В 80-х годах XIX века администрация Нижнетагильских заводов стала привлекать Сергея Александрова для съёмки цехов и заводских объектов, а в 1885 году ему была доверена съёмка похорон Павла Павловича Демидова. Позднее он увлёкся видовой съёмкой. Он снимал и общие виды Нижнего Тагила, и отдельные объекты на его территории.

В 1880-х годах в Нижнем Тагиле открывается третья по счёту фотомастерская. Её основателем стал Пётр Андреевич Шестаков, который до этого несколько лет проработал ретушёром у ряда фотографов Екатеринбурга. Поначалу Пётр Шестаков занимался только портретной съёмкой. Цены на его услуги были невысоки, а качество снимков — хорошим. Через несколько лет он почти полностью переключился на выездную съёмку, так как это приносило больший доход, а в начале 90-х годов и вовсе свернул свою деятельность в Нижнем Тагиле и уехал в Екатеринбург. Однако, тут же освободившееся место занял его младший брат — Евгений Шестаков. Он также несколько лет работал ретушёром — сначала в Екатеринбурге, затем в Ирбите и Кургане — а в 1892 году вместе с семьёй переехал в Нижний Тагил. Для привлечения клиентов Евгений Шестаков купил фонограф Эдисона и более 200 валиков для него, а затем и граммофон с пластинками. Эти технические диковинки приносили неплохую прибыль в кассу фотомастерской: прослушать валик или пластинку можно было за 5 копеек (треть дневного заработка заводского разнорабочего). Позднее Евгений Андреевич увлёкся опытами по созданию объёмных фотоизображений и сам изготовил несколько десятков стереопар для просмотра в специальном приборе — стереоскопе.

В 1905 году Евгений Шестаков скоропостижно скончался, и его мастерской стала заведовать его жена Анна — дочь тагильского мещанина Андрея Ивановича Дёмина. Овдовев, Анна Андреевна расширила фотомастерскую, наняла ретушёра и большое внимание уделяла качеству снимков. В 1908 – 1912 годах мастерская Анны Шестаковой считалась лучшей в Нижнем Тагиле и одной из лучших в Екатеринбургском уезде. Желающие сфотографироваться именно у Шестаковой ехали в Нижний Тагил из Кушвы, Салды, Невьянска, Алапаевска и других населённых пунктов. Анна Андреевна проработала в фотографии более четверти века. Она ушла из жизни в 1964 году в возрасте 92 лет.

В 1912 году пальму первенства у Анны Шестаковой отнял фотограф Василий Вишняков, который приехал на Урал из Москвы. Он занимался всеми видами фотосъёмки: портретной, интерьерной, видовой. Не брезговал зарабатывать и выездной съёмкой. При этом он постоянно снижал цены на свои услуги. Его мастерская находилась на улице Александровской, на втором этаже одного из домов купца Ильи Уткина. Фотомастерская Василия Александровича Вишнякова была популярна вплоть до 1920 года, пока её хозяин не умер от тифа.

Там же, на Александровской, но ближе к Вшивой горке, находилась фотомастерская другого тагильского фотографа — Льва Исааковича Искакина. Сам он держал небольшой аптечный магазин, где наряду с фармацевтическими товарами торговал и химическими реактивами для фотопечати. Стоили его фотоуслуги недёшево, поэтому клиентами Льва Искакина были в основном люди среднего достатка: чиновники, купцы, заводские служащие.

Сын фельдшера заводского госпиталя и служащий Главного правления Нижнетагильских и Луньевских заводов Александр Михайлович Протовский тоже оставил свой след в истории развития тагильской фотографии. Какой-то одной специализации он не имел и снимал в разных жанрах, но лучше всего у него получались видовые фотографии. В 1915-1916 годах часть его фоторабот с пейзажами Нижнего Тагила и его окрестностей появилась на открытках, изданных магазином Марии Ахаимовой.

К пионерам тагильской фотографии можно отнести и Ивана Митрофановича Бочкарёва. Он не имел в Нижнем Тагиле собственной фотомастерской и специализировался на выездной фотографии в жанре портрета. География его поездок простиралась от посёлка Кын до Барнаула.

© 2026. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».