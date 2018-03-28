Суд арестовал управляющую ТЦ «Зимняя Вишня» Надежду Судденок на два месяца

Заводский районный суд Кемерова арестовал на два месяца управляющую торгового центра «Зимняя вишня» Надежду Судденок, пишет «Интерфакс». Судденок останется под стражей до 25 мая.

По словам судьи Дмитрия Шандрова, по уголовному делу проходят 49 потерпевших, их показания приобщены к расследованию. Сама Судденок заявила, что не готова к такой мере пресечения и будет обжаловать решение суда.

Ранее управляющая ТЦ «Зимняя вишня» на суде по мере пресечения рассказала, что ей доложили об эвакуации всех зрителей из кинозалов после начала пожара. По её словам, такую информацию она получила от обоих контролёров.

«Мне и Наймушина лично, и Богатенко лично в присутствии сотрудников, при всех сказала, что никого в залах нет — мы всех эвакуировали», — сказала Судденок.

По словам Судденок, на три зала в день пожара работало два контролёра. При этом она добавила, что двери в кинотеатр никогда не закрывались, так как зрители часто опаздывали. В кинотеатре не было проблем с безбилетным проходом в зал, поэтому двери не могли закрыть по этой причине, отметила она. При этом Судденок добавила, что не была 25 марта в ТЦ, поэтому не знает, почему двери в кинотеатр могли быть закрыты.