МЧС: При пожаре в Кемерове погибли 64 человека

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, пропавших без вести нет. Тела всех погибших переданы Следственному комитету. 27 человек опознаны, по шести телам потребуется дополнительная экспертиза. Об этом сообщил замглавы МЧС Владлен Аксёнов, пишет РИА Новости.

«Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — сказал Аксёнов, подтвердив также данные о том, что среди погибших 41 ребёнок.

Большинство детей в момент ЧП смотрели мультфильм в кинотеатре. Они не смогли выбраться оттуда, так как двери были заперты.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл днём 25 марта, его удалось потушить к утру следующего дня. 27 марта власти Кемерова опубликовали список погибших и числящихся пропавшими без вести. Сегодня состоятся похороны 14 человек, которые погибли в результате пожара в ТЦ.

28 марта в России объявлен общенациональный траур. В Нижнем Тагиле у народного мемориала по погибшим кемеровчанам сегодня пройдёт акция «Минута молчания».

СК завёл по факту пожара уголовное дело по статьям о смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей, и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 109, 219 и 238 УК РФ). В рамках этого дела были задержаны пять человек, накануне им предъявили обвинения.