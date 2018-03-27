Власти Кемерова опубликовали список опознанных погибших и пропавших без вести при пожаре

Администрация Кемерова опубликовала списки погибших, чья личность установлена, и пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

В список погибших, личность которых установлена, включено 25 человек, среди них 13 детей. В списке пропавших без вести 38 человек, в том числе 26 несовершеннолетних. Кроме того, опубликован список госпитализированных, в нём 69 человек.

В штабе, который создали родители жертв трагедии, 27 марта вывесили списки, в которых фамилии 64 погибших, среди которых 41 несовершеннолетний.

Утром 27 марта в Кемерове начался стихийный митинг, на который пришли несколько тысяч человек. Они потребовали достоверной информации о погибших и расследовании. Мэр города Илья Середюк предложил инициативной группе пройти с ним по моргам и независимо подсчитать количество жертв. После проверки морга и хладокомбината инициативная группа подтвердила достоверность официальных данных о 64 погибших и опровергла слухи, что тела жертв пожара прячут на хладокомбинате.

Штаб родителей сообщил «Интерфаксу», что получил от родственников находившихся в день трагедии посетителей ТЦ информацию о 85 пропавших без вести, «70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10−13 лет».

Спасатели до сих пор не нашли тела восьми из 64 погибших, заявил утром на митинге первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. Он также потребовал привлечь распространителей слухов о сотнях погибших к ответственности за клевету. Чиновник добавил, что и сам готов уйти в отставку, если в его действиях найдут нарушения.