Сегодня пройдут похороны 14 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Сегодня, 28 марта, состоятся похороны 14 человек, которые погибли в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. На данный момент опознаны 27 тел погибших, ещё четыре отправлены на дополнительные исследования. 14 пострадавших до сих пор находятся в больницах, 65 направлены на амбулаторное лечение, пишет «Дождь» со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова. Ранее в МЧС сообщили, что поисковая операция и обследование здания ТЦ «Зимняя вишня» завершены.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл днём 25 марта, его удалось потушить к утру следующего дня. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Большинство детей в момент ЧП смотрели мультфильм в кинотеатре. Они не смогли выбраться оттуда, так как двери были заперты.

27 марта власти Кемерова опубликовали список погибших и числящихся пропавшими без вести при пожаре в «Зимней вишне». В списке пропавших без вести администрации города числятся 38 человек, включая 26 детей. Следственный комитет получил заявления от родственников о пропаже 67 человек во время пожара.

Напомним, накануне в Кемерове начался стихийный митинг, на который пришли несколько тысяч человек. Они потребовали достоверной информации о погибших и расследовании. Мэр города Илья Середюк предложил инициативной группе пройти с ним по моргам и независимо подсчитать количество жертв. После проверки морга и хладокомбината инициативная группа подтвердила достоверность официальных данных о 64 погибших и опровергла слухи, что тела жертв пожара прячут на хладокомбинате.

СК завёл по факту пожара уголовное дело по статьям о смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей, и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 109, 219 и 238 УК РФ). В рамках этого дела были задержаны пять человек, накануне им предъявили обвинения.