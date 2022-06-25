Город и его люди. Почётный гражданин, заслуженный уралвагонзаводец Виталий Довгопол

В истории Нижнего Тагила есть люди, сделавшие для города очень много, но практически забытые в наши дни. Вспоминают о них только по большим праздникам, да и то не всегда. Даже о тех, кто был удостоен звания «Почётный гражданин города», тагильчане, рождённые в 1980-х, 1990-х и 2000-х, не знают ровным счётом ничего. Одним из таких людей является Виталий Иванович Довгопол — производственник, педагог, защитник Родины, партийный деятель и учёный.

25 декабря 1911 года в семье учителя школы села Лемешовка Черниговской губернии Ивана Довгопола родился сын, которого назвали Виталием. В доме была богатая библиотека, и мальчик с шести лет увлёкся чтением. Самообразование всячески поощрялось главой семейства, и Виталий с детства усвоил, что без разносторонних знаний построить своё будущее будет очень и очень трудно. Октябрьская революция и Гражданская война стали серьёзным испытанием в жизни Виталия Довгопола, но как только на Украине воцарился мир, мальчик пошёл в школу.

Окончив семилетку, он поступил в профтехшколу и был направлен учителем начальной школы в Корюковский район Черниговщины. Учительствовать довелось и в начальных классах, и на курсах ликбеза для взрослых. Кроме основной работы, Виталий занимался и общественной: участвовал в создании комсомольских ячеек в деревнях района. В родном селе помогал создавать колхоз «Маяк», а организованная им комсомольская ячейка Лемешовки в три раза превышала партийную. В Черниговском обкоме комсомола о нём говорили: «Довгопола не надо агитировать за советскую власть — он сам кого хочешь сагитирует».

Весной 1931 года Виталий Иванович узнал о строительстве Урало-Кузнецкого металлургического комбината и отправился в обком комсомола за путёвкой на стройку, ход которой освещался почти во всех газетах. Но 2-й секретарь обкома лишь руками развёл: лимиты на комсомольские путёвки закончились, но есть ещё путёвки в Уральский индустриальный институт. Довгопол подумал два дня и согласился. Вступительные экзамены он сдал без особого труда и с 1 сентября 1931 года стал студентом инженерно-экономического факультета одного их самых престижных вузов на Среднем Урале.

Но прежде, чем погрузиться в «романтику индустриализации», Виталию Ивановичу пришлось около года проработать в кабинете. По окончании института он был направлен в Свердловский облплан, который тогда испытывал кадровый голод. В 1935 году его назначили руководителем группы чёрной металлургии облплана. Потребовалось всего несколько недель, чтобы молодой специалист Довгопол понял, что кабинетная работа не для него. Он начинает проситься на производство. И пусть не сразу, но добивается своего.

В 1936 году он приезжает в Нижний Тагил и поступает в распоряжение отдела кадров «Уралвагонзавода». Первое назначение не заставило себя ждать: через несколько дней в его личной карточке появилась запись «заместитель начальника копрового цеха УВЗ — технический руководитель». А уже через год его перевели на должность начальника формовочного отделения цеха колёс Гриффина.



Цех колёс Гриффина (фото неизв. автора, 1935 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media//c24222d1-7989-42f6-97e1-78abfb7a8a4a/uploads/2016/03/417-1-22-9-1-mini.jpg)



Назначение не было простой ротацией кадров. В то время «Уралвагонзавод» страдал от большого процента брака литья, а цех колёс Гриффина являлся лидером по браку. Молодому специалисту предстояло выяснить причину брака, устранить её и вывести цех из прорыва. Причину Виталий Иванович установил очень быстро: снабжение литейных цехов кварцевыми формовочными песками было недостаточным, а сами пески зачастую поставлялись некачественные. Нужно было искать новых поставщиков. Ещё работая в облплане, Довгопол узнал о том, что в Увельском районе Челябинской области, близ села Кичигино, найдено богатое месторождение кварцевых песков очень высокого качества. Правда, месторождение недавно было закреплено за Челябинским тракторным заводом (ЧТЗ), но ведь с руководством предприятия можно договориться — карьер огромный, песка на всех хватит. И в начале апреля 1939-го Виталий Довгопол едет в командировку в Челябинск.

Директор ЧТЗ Илья Соломонович наотрез отказался пойти навстречу вагоностроителям: кичигинские пески нужны самому заводу, к тому же карьер работает и на Магнитогорский комбинат, отгружая песок ещё и туда.

Между возмущённым Довгополом и директором предприятия произошёл такой диалог: — Тогда я обращусь прямо к наркому среднего машиностроения товарищу Лихачёву. Он на днях приезжает в Челябинск. — Молодой человек, можно подумать, наркому больше делать нечего, кроме как выслушивать вас. Поезжайте в свой Тагил и работайте с тем, что есть, — усмехнувшись, махнул рукой тот.

Виталий Иванович поступил по-своему. Встретив Лихачёва на перроне, он рассказал о проблеме и попросил помочь. Нарком тут же дал указание немедленно начать отгрузку кичигинских песков на «Уралвагонзавод» и даже договорился по телефону с наркомом путей сообщения Кагановичем о переадресовке в Нижний Тагил вагонов с песком, добытым для ЧТЗ.

«Вы, товарищ Довгопол, подождите меня в гостинице. Закончу дела здесь, и сразу поедем с вами в Нижний Тагил. А по пути подумаем над тем, как помочь “Уралвагонзаводу”», — сказал нарком, направляясь к машине, присланной за ним из горкома партии.

Руководство «Уралвагонзавода» было в шоке: отправляли Довгопола заключить договор, а он не только выбил песок, но ещё и привёз наркома. Итогом визита Ивана Алексеевича Лихачёва в Нижний Тагил стало немедленное финансирование геологоразведочных работ на Басьяновском месторождении песков, находившемся в 50 километрах от Вагонки. Кроме того, по рекомендации Лихачёва на УВЗ был образован отдел подсобных предприятий литейных цехов, начальником которого был назначен 28-летний Виталий Довгопол. В подчинении отделу находились: карьерное хозяйство, копровый цех и службы материально-технического снабжения литейных цехов. А цех колёс Гриффина в кратчайший срок вышел из прорыва: теперь доля брака при литье составляла не более 2%.

Продукция цеха колёс Гриффина УВЗ (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/zavod/images/181.jpg) В цехе колёс Гриффина УВЗ (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/zavod/images/123.jpg)

В 1939 году Виталий Довгопол вступил в партию. А в мае 1941-го его пригласили на работу заведующим отделом чёрной металлургии Нижнетагильского горкома ВКП(б). Но поработать на новом месте толком не получилось: началась война, и молодой коммунист отправился в военкомат вопреки уговорам 1-го секретаря горкома Горбунова, который обещал оформить «бронь». Служить Виталию Ивановичу довелось на Дальнем Востоке, где готовились отражать нападение японцев. До сентября 1945-го он служил начальником инженерного отдела военно-технического склада 25-й армии Дальневосточного фронта, затем в трофейном отделе 1-го Дальневосточного фронта в Северной Корее.

Демобилизовавшись в январе 1947 года, Довгопол вернулся в Нижний Тагил. В отделе кадров УВЗ ему предложили должность заместителя главного металлурга завода. Но выйти на работу он так и не успел: горком партии потребовал от руководства «Уралвагонзавода» вернуть Виталия Ивановича в штат — от них ушёл на войну, к ним и должен возвратиться. Согласно существовавшему тогда трудовому законодательству это было правильно, и в июне 1947-го Довгопол приступил к работе в отделе промышленности горкома. Правда, поработать там довелось лишь полгода: на одном из заседаний бюро он резко раскритиковал позицию 1-го секретаря горкома Пчелякова и, чтобы не обострять конфликт, написал заявление на расчёт по собственному желанию.

Вернувшись на УВЗ, он некоторое время поработал в отделе главного металлурга, а затем был назначен начальником цеха чугунных вагонных колёс, который неожиданно перестал давать план. Причины отставания цеха новый начальник определил быстро: устаревшее импортное оборудование, которое нельзя было поменять на новое из-за санкций американского президента Трумэна в отношении СССР. Довгопол решил своими силами усовершенствовать имеющееся оборудование. И в результате проведённой работы цех колёс на тех же площадях, с тем же количеством работников увеличил объём производства в два раза и почти избавился от брака.

Летом 1949-го министр транспортного машиностроения СССР Максарёв и зампред Совмина СССР Малышев доложили о трудовых успехах уралвагонзаводцев Сталину и Комитет по государственным премиям принял решение о присуждении Сталинской премии III степени Виталию Довгополу. Любопытно, что в ходе обсуждения Лаврентий Берия предложил отложить вручение премии на год, а Довгополу присвоить звание «Лучший рационализатор Минтрансмаша СССР», но глава государства настоял и на присвоении звания, и на вручении премии.



Лауреат Сталинской премии В. И. Довгопол (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

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Год спустя и сам Берия присудил Виталию Довгополу премию 1-го главного управления при Совете министров СССР (будущее Министерство среднего машиностроения СССР).

В 1949-м и 1950 годах Виталий Иванович закончил учёбу в университете марксизма-ленинизма и заочное обучение на металлургическом факультете УПИ, а в марте 1950-го возглавил партийную организацию УВЗ. На этой должности он не только занимался заводскими делами, но и активно помогал подшефным колхозам, поддерживал садоводов, выделяя им по 10–12 соток земли, принадлежавшей заводу; вместе с женой Маргаритой Алексеевной помогал детскому дому на Пихтовых горах. 11 декабря 1955 года пленум Нижнетагильского горкома КПСС утвердил его в должности первого секретаря горкома партии.

Возглавляя город, Виталий Иванович принимал активное участие в решении вопросов развития металлургического производства Нижнего Тагила и Кушвы, приложил немало усилий к ускорению строительства Качканарского ГОКа. Но больше всего Виталий Довгопол запомнился тагильчанам по его делам, направленным на развитие социальной сферы и культуры в Нижнем Тагиле.

При нём предприятия тяжёлой промышленности и стройтресты возобновили производство товаров народного потребления, а затем и расширили их ассортимент. При его участии в городе заработали свой мясокомбинат и дрожжевой завод, швейная фабрика и мелькомбинат, молочный завод и завод пивобезалкогольных напитков. Развивалась служба бытового обслуживания, росло количество кинотеатров. В период руководства В. И. Довгопола началось строительство вторых путей на железнодорожной линии Свердловск — Нижний Тагил — Гороблагодатская, строилась новая автомобильная дорога Нижний Тагил — Свердловск. Для решения продовольственной проблемы в городе при поддержке Довгопола оказывалась всемерная помощь садоводческим товариществам. Так, вместо положенных 2–4 соток выделялись участки по 6–8 соток, создавались новые коллективные сады на Монзино, Анатольской, Капасихе, по берегам реки Большая Кушва.

Отстоял он и тагильские племенные хозяйства. Несмотря на требование Хрущёва увеличить сдачу государству мяса, Виталий Иванович категорически запретил резать скот в колхозах и совхозах, рискуя своей должностью, и не раз получал выговоры на заседаниях бюро обкома. «Мясные 60-е» и «молочные 70-е» в истории города случились именно благодаря принципиальной позиции Виталия Довгопола.



Довгопол В. И. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/people/images/086.jpg)



Бурное развитие Нижнего Тагила в 50-е и начало 60-х годов XX века не могло остаться незамеченным.

Весной 1962 года Виталий Иванович Довгопол был назначен 2-м секретарём Свердловского обкома партии, где проработал четыре года. А затем с 1966 по 1984 год возглавлял Уральский НИИ чёрных металлов, стал доктором экономических наук, профессором. Всего за время своей научной деятельности он написал 170 научных работ и стал автором более 100 изобретений. Решением Нижнетагильского городского совета народных депутатов 7-й сессии 17-го созыва от 9 сентября 1981 года ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил». В мае 1984-го ему было также присвоено звание «Заслуженный уралвагонзаводец».



Директор Уральского НИИ чёрных металлов В. И. Довгопол в своём рабочем кабинете

(фото неизв. автора, 1981 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/people/images/128.jpg)



Уже будучи на заслуженном отдыхе, Виталий Иванович продолжал помогать всем, кто обращался к нему за помощью: советовал, консультировал, подключал старые связи. В 1990 и 1991 годах он, видя, что страна катится в пропасть перестройки, опубликовал в центральных газетах две статьи, в которых предостерегал новые политические силы от необдуманных шагов, предрекая негативные последствия развала страны. Будучи убеждённым государственником, Довгопол был уверен, что изменение общественно-политического строя вкупе с безграмотными реформами обернётся для миллионов людей настоящей трагедией.

Виталий Иванович Довгопол ушёл из жизни 12 августа 1999 года, оставив в истории Нижнего Тагила яркий след, который за годы перемен, к сожалению, уже изрядно потускнел.

(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»