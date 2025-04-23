В полиции Нижнего Тагила прокомментировали инцидент, который произошёл в «Русских банях» на Гальянке

Правоохранительные органы Нижнего Тагила прокомментировали инцидент, произошедший в «Русских банях» на Гальянке ночью 19 апреля.

Напомним, на отдыхающую компанию напал неизвестный мужчина, который забрался в сауну через окно и начал угрожать ножом. Он потребовал выключить музыку и замолчать. Мужчину обезвредили, а позже задержали сотрудники полиции.

«Сотрудниками полиции Нижнего Тагила был задержан неоднократно судимый 31-летний мужчина. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».