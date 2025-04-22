В Нижнем Тагиле на компанию отдыхающих в «Русских банях» напал мужчина с ножом (ВИДЕО)

Правоохранительные органы Нижнего Тагила разбираются в инциденте, который произошёл в «Русских банях» на Гальянке ночью 19 апреля. По информации очевидцев, незнакомый мужчина внезапно проник в сауну, где они отдыхали, через окно и начал угрожать ножом.



«Нападавший мужчина отдыхал с компанией в соседней сауне. В бассейне, куда он проник, в этот момент находились три девушки и парень. По их словам, мужчина залез в окно и потребовал выключить музыку и замолчать. В противном случае он угрожал всех зарезать», — рассказал редакции АН «Между строк» очевидец инцидента Игорь.



После того как неадекватного мужчину удалось вывести из помещения на улицу, пострадавшие закрыли окно и вызвали сотрудников Росгвардии. На месте инцидента мужчину обездвижили до приезда сотрудников полиции. Компания отдыхающих написала на нападавшего заявление. Редакция АН «Между строк» обратилась за комментарием в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации заметки ответ не получен.