Сразу два уральских банка возглавили первый рэнкинг банков РФ по числу жалоб клиентов на услуги кредитования, подготовленный ЦБ

Сразу два уральских банка — «УБРиР» и Банк Синара, возглавили первый рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования, подготовленный ЦБ РФ. «УБРиР» занял первое место с показателем 11,93258 жалобы на 100 000 кредитов, Банк Синара — второе — 11,33701 жалобы.

Кредитные организации в ренкинге разделены на три группы. В первой — системно значимые, во второй — не являющиеся системно значимыми, в третьей — с клиентской базой, превышающей 5 млн кредитных договоров.

«УБРиР» и Банк Синара вошли во вторую группу, однако их цифры превысили показатели и лидеров первой, и третьей. Так, у лидера группы системно значимых банков «Россельхозбанка» на 100 000 кредитов получено всего 0,79182 обоснованной жалобы на услуги кредитования. Ренкинг кредитных организаций с клиентской базой более 5 млн кредитов возглавил «Газпромбанк» — 0,55771 жалобы на 100 000 кредитов. Сбер на восьмом месте — 0,02685 жалобы.

Помимо «УБРиР» и Банка Синара, в ренкинг первой группы вошли также банки «Ак Барс», Тойота банк, «Уралсиб», Экспобанк, Локо-банк, банк «Левобережный», банк «ДОМ.РФ» и Азиатско-Тихоокеанский банк.

В ренкинг включены банки, имеющие розничный кредитный портфель, в отношении которых в 2024 году в Банк России поступило более одной обоснованной жалобы на кредитование. Жалоба признается обоснованной, если в ходе проверки выявлены нарушения прав потребителей и приняты меры реагирования.

«Место кредитной организации зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров. Обоснованные жалобы составляют относительно небольшую часть от общего потока, так как учитываются только те обращения, по которым подтверждены нарушения прав потребителей в ипотечном, потребительском или автокредитовании. Планируется, что публикация таблиц с индикаторами будет ежегодной», — сообщили в Банке России.

В ЦБ отмечают, что с помощью ренкинга граждане смогут выбирать услуги банка, опираясь на мнение других заёмщиков, а кредитные организации будут использовать его как ориентир по повышению качества работы с клиентами.

Среди тем поступивших жалоб: качество ведения кредитных историй, условия кредитных каникул, навязывание дополнительных услуг, ненадлежащее информирование клиентов об условиях кредитов, условия погашения кредитов.