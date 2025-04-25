«Стрелка» с перестрелкой. Тагильчанин обвиняет полицию в затягивании расследования уголовного дела с огнестрельным ранением (ВИДЕО)

У тагильчанина Руслана Сидоревича на протяжении нескольких лет сохраняется серьёзный конфликт с соседом по даче в посёлке Висимо-Уткинск — Михаилом Ш. Как рассказал Руслан АН «Между строк», всё это время сосед своим поведением демонстрирует превосходство над всеми, а также неоднократно проявлял враждебность по отношению к его псу по кличке Рекс.

«Наши дома находятся на одной улице, примерно в километре друг от друга. Мы купили дом в деревне — специально выбирали место потише, ближе к лесу, чтобы не в центре улицы, а на окраине. У нас свой стиль отдыха: охота, рыбалка, шашлыки с соседями. Соседи к нам приходят, мы к ним — всё по-доброму. А Михаил всё время был чем-то недоволен. Постоянно находил, к чему придраться — то не так, это не так. Причём он дошёл до того, что начал травить мою собаку — охотничью лайку. Это не бойцовская и не сторожевая порода, а просто верный, добрый пёс. Я пытался решить вопрос мирно, через общих знакомых по саду. Просил поговорить с ним, выяснить, зачем он это делает. И жена моя подключилась, хотела поговорить с его женой. Думали, может, через неё получится что-то уладить. А общий знакомый сразу сказал — бесполезно, они одинаковые. Доходило до абсурда. Представьте, взрослый мужик ведёт за руку внучку, лет шести-семи. И вот они вдвоём стоят у забора, и он дразнит мою собаку, водя палкой по рабице. То есть его даже не смущало то, что с ним ребёнок рядом стоит. Абсолютно неадекватное поведение», — рассказывает Руслан Сидоревич.

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По словам Руслана, на протяжении нескольких лет он и его семья старались не обострять ситуацию и терпели поведение соседа. Даже когда Рекс серьёзно заболел, Михаил не прекратил над ним издевательства. Тогда Руслан не выдержал и высказал соседу всё, что о нём думает. Словесная перепалка закончилась тем, что Михаил пожаловался своему сыну Дмитрию, которого называл «блатным» и якобы имеющим определённое влияние. Примерно через месяц, 2 октября 2023 года, Дмитрий приехал с двумя сопровождающими «разобраться» прямо на место работы Руслана.

«Примерно в начале шестого вечера мне позвонили. Я взял трубку, и незнакомый голос без всяких предисловий начал угрожать: “Я знаю твой номер, знаю, где ты живёшь, знаю, где твоя семья. Сейчас приеду — тебе хребет сломаю”. Сначала я даже не понял, что происходит — подумал, может, это какой-то телефонный развод. Ну, знаете, как бывает: кто-то в аварию попал, требуют деньги перевести и тому подобное. Я спросил: “Ты кто такой-то?” Он мне не назвался. Спросил, где я нахожусь, я ему назвал адрес. Прошло около 30 минут, приехали трое мужчин. Все были с оружием. Когда они вышли из-за кустов — этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Я подошёл и спросил: “Что происходит?” А мне в ответ: “Звони, извиняйся перед отцом”. Я говорю: “За что я должен извиняться? Ты ситуацию не хочешь прояснить?” Получается, что они изначально на диалог вообще не были настроены», — вспоминает тагильчанин.

Конфликт, произошедший у автокомплекса «Глобал» на улице Краснознамённой, 134, был зафиксирован камерой видеонаблюдения. На записи видно, как Дмитрий несколько раз толкает и наносит удары Руслану, потом присоединяются подельники Дмитрия. В какой-то момент в ход пошёл травматический пистолет. В результате Руслан получил три огнестрельных ранения: два — по касательной, а одна пуля застряла в области левой лопатки.

Мужчина направился в рабочую зону, взял тряпки и начал стирать кровь. Охрана, увидев происходящее, вызвала ЧОП, нажав, как он понял, на тревожную кнопку. По словам Руслана, скорую помощь, вероятно, вызвали охранники, прибывшие на место, после того как увидели кровь и гильзы. Скорая приехала, осмотрела раненого, извлекла пулю и, поняв, что это огнестрельное ранение, вызвала полицию.

«Сразу же приехала полиция. Я сразу увидел, что это знакомые Дмитрия. Приехали три оперативника в гражданком и сотрудники, вроде, ОП № 16 Нижнего Тагила. И меня, в том состоянии, в каком я был, они сразу отвели в сторону. Даже не постеснялись. Отвели и начали допрос — прямо там, на месте. Уже тогда было понятно, откуда ноги растут. А те, кто устроил нападение, просто убежали. Видимо, опера тут же им позвонили, и они уже оказались каким-то образом в отделе полиции, то есть сами якобы пришли сдаваться. То есть тут вот такая круговая порука. Они заведомо знали, кто их будет прикрывать», — считает Руслан.

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По словам Руслана, уголовное дело сначала было возбуждено (по какой статье он не знает), затем его несколько раз передавали между различными подразделениями — то в управление, то обратно в отдел полиции № 16. Также мужчина рассказал, что за короткий промежуток времени в деле постоянно менялись следователи, что только усиливало у него ощущение не заинтересованности в объективном расследовании. В какой-то момент, как считает Руслан, были даны указания «сверху», после чего дело фактически прекратили расследовать. Формально его не закрыли, а приостановили. Однако, как он утверждает, ни ему, ни его адвокату не предоставили документ о приостановлении уголовного дела. Более того, при попытке получить документ оказалось, что его не существует.

«Там фактически была организованная группа лиц по предварительному сговору. Мало того, что напали, так они ещё совершили кражу: забрали у меня травматический пистолет, куртку и телефон, и с этим всем убежали. А всё преподносится так, словно они приехали меня с днём рождения поздравить с тортом, а перестрелка — это чуть ли не случайность. Понимаете, если бы кто-то, грубо говоря, мешок картошки украл, чтобы семью накормить, — дали бы пять лет, и сидел бы человек. А здесь — реальное покушение на убийство, и всё, тишина. Как будто ничего и не было. Они и не извинялись. Люди настолько в себе уверены, что просто границ не видят. Когда вся эта заваруха закончилась, он мне вслед крикнул: "Я с тебя не слезу". А потом добавил: "Можешь в ментовку не звонить, к “блатным” не звонить — тебе никто не поможет". Вот его слова. То есть он как бы понимал, что делает. Скорее всего, заведомо те же самые менты уже были в курсе. Столько времени уже прошло — и никакого движения. Просто тянули, чтобы вся эта информация забылась. Они же шли мимо двух заправок — и ни одной записи не было взято. А Михаил всем своим поведением показывал превосходство. А собака... собаку я похоронил по его вине», — говорит Руслан Сидоревич.

Редакция АН «Между строк» обратилась за комментарием в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации ответ не получен.