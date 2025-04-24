Неадекватная женщина-извращенка терроризирует жильцов дома на Тагилстрое 

Жителей многоквартирного двухэтажного дома на улице Чернышевского в Нижнем Тагиле терроризирует соседка, которая прогуливается по подъезду без одежды, снимает видео категории 18+ и справляет нужду прямо на лестничной площадке. Такое поведение женщины продолжается длительное время, сообщают подписчики группы «Инцидент Нижний Тагил».

«Ситуация давно вышла из-под контроля. Речь идёт о женщине, которая терроризирует нас всех. Возможно, у неё есть проблемы с психикой, например, шизофрения. Страдают все вокруг из-за неадекватного человека», — рассказали жильцы дома.

Также буйная соседка длительное время снимает порнографические ролики и отправляет их жильцам дома. По словам соседей, женщина находится в официальном браке, и у неё есть несовершеннолетний ребёнок.

Жильцы неоднократно обращались в правоохранительные органы, но сотрудники разводили руками, так как не выявляли оснований для вмешательства в жизнь «ячейки общества».

«Мы неоднократно обращались за помощью в полицию, но там лишь сочувствуют нам и разводят руками, говоря, что ничего не могут сделать с этой семьёй. Органы опеки несколько раз проверяли условия проживания ребёнка и тоже не нашли нарушений», — говорят соседи.

Как заявили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», сотрудники полиции провели беседу с женщиной, которая пообещала прекратить нападки на соседей.

«По результатам проверки сотрудниками ОП № 19 были приняты меры в рамках действующего законодательства. Данная гражданка привлечена к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и по ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Участковым уполномоченным была проведена профилактическая беседа, в ходе которой тагильчанка заверила, что впредь такого не повторится», — прокомментировали в тагильской полиции.