В Нижнем Тагиле вандалы разобрали по частям автомобиль, около года стоявший во дворе

В редакцию АН «Между строк» обратилась читательница Ирина. Она обратила внимание на автомобиль, стоящий около года во дворе её дома на улице Победы, 48. На видео, снятом Ириной, видно, как компания подростков разламывает то, что осталось от ВАЗ-2115 — за это время с брошенного транспортного средства сняли даже некоторые двери.

«Всё это время её разбирают по частям. Нашей полиции и участковому наплевать. Сегодня пытались дозвониться в дежурную часть, но бесполезно», — рассказывает женщина.

Несмотря на то, что брошенный автомобиль не только портит вид, но и мешает уборке территории и проезду, создаёт пожарную опасность, привлекает маргинальные элементы и становится свалкой мусора, за год легковушку так никто и не убрал.

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила АН «Между строк» рассказали, что в случае, если хозяин всё-таки решит побороться за свою «ласточку» и найти виновных, ему необходимо подойти в ГИБДД и написать заявление. Если же сами жители решат избавиться от автомобиля, привлекающего вандалов, то им нужно обратиться в отделение полиции по месту жительства и также написать заявление.