Вступил в силу приговор тагильским полицейским, в служебном автомобиле которых два года назад умер задержанный

Полицейским из Нижнего Тагила Максиму Онучину и Павлу Горшкову, в чьём патрульном автомобиле умер 44-летний Сергей Шамрин, не удалось обжаловать приговор Тагилстроевского районного суда, который в январе 2025 года признал обоих экс-силовиков виновными по п.п. «а», «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц, с применением насилия, с причинением тяжких последствий).

Максиму Онучину было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев колонии общего режима, Павлу Горшкову – 5 лет колонии общего режима. Каждому из осуждённых в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года. Осуждённые были взяты под стражу в зале суда.

Приговор был обжалован всеми сторонами. Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения дела оставил приговор без изменения по существу. Приговор вступил в законную силу.