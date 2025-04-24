В мэрии Нижнего Тагила рассказали, как пройдёт шествие «Бессмертный полк» в День Победы в этом году

В администрации Нижнего Тагила рассказали, как пройдёт акция «Бессмертный полк» 9 мая 2025 года. Формирование колонны «Бессмертного полка» будет проходить с 8:30 до 10:30 на площади перед КДК «Современник». В связи с мерами безопасности при проходе на эту территорию будут проводиться досмотровые мероприятия. В мэрии отметили, что в случае отказа гражданина от личного осмотра сотрудники полиции имеют право не допустить его к участию.

Участникам мероприятия запрещается проносить: запрещённые к обороту предметы и вещества; оружие любого типа, колющие и режущие предметы, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений; огнеопасные и пиротехнические изделия; ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества; алкогольные напитки; другие напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре; крупногабаритные свёртки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам и проведению мероприятия; пропагандистские материалы экстремистского характера.

Участники массового мероприятия за нарушение общественного порядка могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Напомним, ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил в своём Telegram-канале, что акция «Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле в этом году пройдёт в режиме офлайн. Помимо Нижнего Тагила, шествия вернутся в Екатеринбург, Каменск-Уральский и Верхнюю Пышму, имеющие звание «Город трудовой доблести». По словам Дениса Паслера, будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и спокойствия во время мероприятия. В 2023 и 2024 годах шествие «Бессмертного полка» 9 мая было отменено в целях безопасности.