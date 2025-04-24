«Главная задача — обеспечить все условия для безопасного и качественного отдыха детей». Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина провела заседание оргкомитета по подготовке к реализации соцпроекта «Поезд здоровья»

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела заседание оргкомитета по подготовке к реализации социального проекта «Поезд здоровья» в 2025 году.

«В планах на 2025 год — организовать отдых и оздоровление 4657 детей. Многолетнее сотрудничество с комплексом “Жемчужина России” позволяет говорить о том, что будут выполнены все указания Роспотребнадзора, Росздравнадзора, будет сделано всё возможное для того, чтобы наши дети замечательно провели время на Черноморском побережье. Главная задача на сегодня — обеспечить все условия для безопасного и качественного отдыха детей», — отметила Людмила Бабушкина.

Ежегодно у юных жителей Свердловской области есть возможность отдохнуть на Чёрном море в рамках социального проекта «Поезд здоровья». В 2024 году в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» побывали 4654 уральских школьника из 73 муниципалитетов Среднего Урала.

В областном бюджете на 2025 год на проект «Поезд здоровья» предусмотрено 470,8 млн рублей.

Как сообщил подключившийся к работе заседания в режиме видеоконференцсвязи директор детского санаторно-оздоровительного комплекса «Жемчужина России» Александр Кибкало, обычно санитарно-эпидемиологическое заключение, определяющее качество морской воды и песка на пляже, оформляется в конце мая. Следовательно, ещё есть время. Сотрудники комплекса при помощи специальной техники постарались максимально очистить песок на пляже. Однако, даже в том случае, если Роспотребнадзор в связи с последствиями разлива мазута из-за крушения двух танкеров в декабре 2024 года не даст разрешения на купание в море, инфраструктура комплекса «Жемчужина России» позволяет организовать полноценный отдых детей: есть большой бассейн, современный спорткомплекс, созданы условия для оказания широкого спектра медицинских услуг. В конце марта 2025 года было получено заключение о соответствии зданий «Жемчужины России» санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По словам заместителя руководителя Уральского филиала Федеральной пассажирской компании Александра Кузнецова, для перевозки детей из Екатеринбурга в Анапу и обратно зарезервировано восемь составов пассажирских поездов (по два состава на каждую из четырёх смен). Детям будут предоставлены лучшие вагоны с современным оборудованием.