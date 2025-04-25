Тагильский weekend топ-7: архитектурная археология, живопись на бересте, «Библионочь», футбол и монотипия

О том, чем заняться с 25 по 27 апреля
В Минфине РФ провели финансовый манитыринг. Ну а мы предлагаем вам насыщенную культурную программу на предстоящие выходные, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. Не упустите возможность насладиться атмосферой города и провести время с пользой.
Артквиз «Музы не молчали» (12+)
25 апреля 18:00
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Артквиз «Музы не молчали» — это полтора часа в приятной компании, пять разнообразных туров, сочетающих разные по формату и сложности вопросы. Литература, музыка, изобразительное искусство, кинематограф, телевидение — всё о Великой Отечественной войне.
Требуется предварительная запись по: https://forms.gle/vdr8YDR5zPKSNoE78
«Библионочь» (0+)
25 апреля 17:00-22:00
Нижнетагильский музей изобразительных искусств и библиотеки города
Нижнетагильский музей изобразительных искусств присоединяется к акции «Библионочь» и проведёт ряд мероприятий. В программе планируются беседа о жизни и творчестве Антуана де Сент-Экзюпери, мастер-классы и концерт учащихся Детской школы искусств № 3 «Звуки времён: фортепианные мгновения».
Индустриальный лекторий «Архитектурная археология Старого Демидовского завода» (12+)
26 апреля 11:00
Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод»
На территории Старого Демидовского завода архитектурные сооружения находятся в сложной и неразрывной связи с индустриальным ландшафтом. Он окружает постройки и влияет на их восприятие. Со временем часть архитектуры становится частью культурного слоя, который становится объектом для исследования археологов.
Предварительное бронирование мест на лекторий по телефону: +7 (909) 700-1483.
Мастер класс по сухому валянию (6+)
26 апреля 12:00, 14:00
Ткацкая мастерская «Ткём плетём»
Хотите создать милый и оригинальный сувенир своими руками? Тогда вам просто необходимо посетить мастер-класс по сухому валянию из шерсти! После мастер-класса вы уйдёте с готовым сувениром, сделанным своими руками, который будет радовать вас долгие годы!
Живопись на бересте «Домик у озера» (6+)
26 апреля 12:00
Ул. Мира, 49
Живопись на бересте с Людмилой Чекалиной. Домик у озера (береста, акрил). Береста — уникальный материал с богатой историей, а живопись на ней — это сочетание традиций и современных техник. Погрузитесь в атмосферу творчества и создайте свою картину на натуральном природном холсте.
Футбольный матч (0+)
26 марта 14:00
Стадион «Уралвагонзавода»
Футбольный клуб «Уралец Тагильская сталь» ждёт поддержки трибун — вместе мы играем мощнее, острее, точнее. Поборемся с ФК «Волна» из Нижегородской области за победу.
Мастер-класс по монотипии (6+)
27 апреля 14:00
Уральская, 4
Вы сможете создать уникальный отпечаток произведения Петра Ивановича Петровичева «Весна» из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств.