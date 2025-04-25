Тагильский weekend топ-7: архитектурная археология, живопись на бересте, «Библионочь», футбол и монотипия

О том, чем заняться с 25 по 27 апреля

В Минфине РФ провели финансовый манитыринг. Ну а мы предлагаем вам насыщенную культурную программу на предстоящие выходные, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. Не упустите возможность насладиться атмосферой города и провести время с пользой.

Артквиз «Музы не молчали» (12+)

25 апреля 18:00

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Артквиз «Музы не молчали» — это полтора часа в приятной компании, пять разнообразных туров, сочетающих разные по формату и сложности вопросы. Литература, музыка, изобразительное искусство, кинематограф, телевидение — всё о Великой Отечественной войне.

Требуется предварительная запись по: https://forms.gle/vdr8YDR5zPKSNoE78

«Библионочь» (0+)

25 апреля 17:00-22:00

Нижнетагильский музей изобразительных искусств и библиотеки города

Нижнетагильский музей изобразительных искусств присоединяется к акции «Библионочь» и проведёт ряд мероприятий. В программе планируются беседа о жизни и творчестве Антуана де Сент-Экзюпери, мастер-классы и концерт учащихся Детской школы искусств № 3 «Звуки времён: фортепианные мгновения».

Индустриальный лекторий «Архитектурная археология Старого Демидовского завода» (12+)

26 апреля 11:00

Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод»

На территории Старого Демидовского завода архитектурные сооружения находятся в сложной и неразрывной связи с индустриальным ландшафтом. Он окружает постройки и влияет на их восприятие. Со временем часть архитектуры становится частью культурного слоя, который становится объектом для исследования археологов.

Предварительное бронирование мест на лекторий по телефону: +7 (909) 700-1483.

Мастер класс по сухому валянию (6+)

26 апреля 12:00, 14:00

Ткацкая мастерская «Ткём плетём»

Хотите создать милый и оригинальный сувенир своими руками? Тогда вам просто необходимо посетить мастер-класс по сухому валянию из шерсти! После мастер-класса вы уйдёте с готовым сувениром, сделанным своими руками, который будет радовать вас долгие годы!

Живопись на бересте «Домик у озера» (6+)

26 апреля 12:00

Ул. Мира, 49

Живопись на бересте с Людмилой Чекалиной. Домик у озера (береста, акрил). Береста — уникальный материал с богатой историей, а живопись на ней — это сочетание традиций и современных техник. Погрузитесь в атмосферу творчества и создайте свою картину на натуральном природном холсте.

Футбольный матч (0+)

26 марта 14:00

Стадион «Уралвагонзавода»

Футбольный клуб «Уралец Тагильская сталь» ждёт поддержки трибун — вместе мы играем мощнее, острее, точнее. Поборемся с ФК «Волна» из Нижегородской области за победу.

Мастер-класс по монотипии (6+)

27 апреля 14:00

Уральская, 4

Вы сможете создать уникальный отпечаток произведения Петра Ивановича Петровичева «Весна» из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств.