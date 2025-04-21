Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет

Папа Римский Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) скончался в возрасте 88 лет, сообщили в Ватикане.

«Папа Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта», — сказано в сообщении Vatican News.

За день до смерти понтифик появился перед верующими по случаю Пасхи, которая в этом году отмечалась в один день с православными, и произнес послание с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.

Понтифика госпитализировали 14 февраля с двусторонней пневмонией, ему также диагностировали почечную недостаточность. С начала марта состояние понтифика стало улучшаться. Франциска выписали из больницы 23 марта.

В связи с кончиной понтифика будет созван конклав, который изберет нового главу Католической церкви. Конклавом называют собрание всех кардиналов, имеющих право участвовать в выборах папы римского. В конклав не могут входить кардиналы, достигшие 80 летнего возраста на день смерти или отставки понтифика. Состав конклава ограничен 120 членами, однако не существует указаний на случай, если это число будет превышено. В настоящее время насчитывается 252 кардинала, из которых 135 имеют право голоса.

Хорхе Марио Бергольо родился в Буэнос-Айресе в 1936 году. Получил среднее специальное образование в области химии, после чего недолго работал техником-химиком. В 19 лет поступил в семинарию. По окончании вернулся в Аргентину, где в 1963 году в Колледже святого Иосифа в Сан-Мигеле получил степень лиценциата философии. Он был посвящён в епископы 27 июня 1992 года в кафедральном соборе Буэнос-Айреса архиепископом Буэнос-Айреса кардиналом Антонио Кваррасино. 21 февраля 2001 года Папа Римский Иоанн Павел II возвёл Бергольо в кардиналы на консистории в Ватикане.

Хорхе Марио Бергольо избрали Папой Римским в марте 2013 года. Он стал первым в истории папой из Нового Света и первым за более чем 1200 лет папой не из Европы. Конклав, на котором его избрали понтификом, был созван после того как папа Бенедикт XVI, возглавивший Святой Престол в апреле 2005 года, объявил о своем добровольном уходе. По итогам пятого голосования Бергольо стал главой Римско-католической церкви с именем Франциск — в честь святого Франциска Ассизского, учредившего нищенствующий орден францисканцев.

Понтифик был реформатором, ввёл много новшеств, стараясь идти в ногу со временем и сделать церковь более открытой. Он стал первым Папой Римским, кто встретился с главой РПЦ. Франциск жил скромно, отказавшись от роскоши. Его девиз — «Бедная церковь для бедных людей». В числе его любимых писателей Фёдор Достоевский, Хорхе Луис Борхес и Леопольдо Маречаль.