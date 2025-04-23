В Нижнем Тагиле врачи спасли мужчину, получившего 20 ножевых ранений

Врачи Городской больницы № 1 Нижнего Тагила спасли 56-летнего мужчину, поступившего с двадцатью ножевыми ранениями, сообщили в Минздраве Свердловской области.

Состояние пациента было критическим из-за повреждений яремной вены, щитовидной железы и питающих её артерий. Повреждение магистральных кровеносных сосудов вызвало сильное кровотечение, в результате которого мужчина потерял около 2 литров крови и мог погибнуть в любую минуту.

Операции в области шеи сопряжены с высоким риском из-за концентрации жизненно важных органов и нервов, что требует от хирургов значительного опыта и специализированных знаний. Скорость оказания помощи имеет решающее значение, поэтому эффективность взаимодействия специалистов и использование современных технологий позволяют оперативно реагировать и спасать жизни.

Благодаря профессионализму врачей пациент был успешно прооперирован и выписан из стационара. Сейчас мужчина проходит период восстановления уже дома.