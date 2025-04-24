Житель Верхней Салды получил трое суток за бутылку вискаря

Житель Верхней Салды Владимир Л. решил раскрасить серые будни и в рабочий четверг, 13 марта, отправился в ближайшую «Монетку» для приобретения горячительного. Там его внимание привлекла бутылка виски William Lawson's стоимостью 966 рублей 52 копейки. Неудержимое желание выпить элитный алкоголь вошло в конфликт с финансовыми возможностями. Поэтому мужчина типа беспалевно спрятал бутылку в куртку и решительно направился к выходу, где его уже поджидали бдительные «сесурити» магазина. В отношении салдинца полицией было возбуждено дело об административном правонарушении.

В суде Владимир объяснил свой поступок желанием выпить. Выяснилось, что это не первое его правонарушение, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности. В итоге суд назначил Владимиру наказание в виде административного ареста на 3 суток. Постановление суда не вступило в законную силу.