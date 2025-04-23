Обманутой телефонными мошенниками семье удалось через суд отменить кредит на 200 тысяч рублей

В конце 2023 года семья москвички Ольги Горшковой столкнулась с мошенниками, которые взяли два кредита на её дочь Анастасию, имеющую диагноз ДЦП. Общая сумма кредита составила более 212 тысяч рублей.

Утром 23 декабря Ольга проводила Настю в университет и заметила, что на карту её дочери от Сбера поступила странная сумма. Женщина рассказала изданию RTVI, что дочь получала только ежемесячные пособия и пенсию на карту Сбера. Личный кабинет был привязан к номеру телефона Ольги. Она лишь подключила опцию бесконтактной оплаты, чтобы Настя могла совершать мелкие покупки.

Москвичка позвонила в банк и попыталась узнать, кто взял кредит на имя её дочери, и попросила оператора заблокировать счёт, но представители Сбера сделали это только через некоторое время. В итоге мошенники смогли перевести в различные микрофинансовые организации более 200 тысяч рублей.

Ольга обратилась в полицию, которая завела дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), и к юристу для иска. Адвокат Денис Корсун считает, что к кабинету Анастасии могли подвязать другой номер или использовать электронную сим-карту, из-за чего коды безопасности от Сбера уходили на другое устройство, подтвердившее оформление кредитов.

В феврале семья Горшковых подала иск в суд о признании кредитного договора недействительным. По словам адвоката, во время слушаний по делу позиция Сбера была достаточно стандартна: представители банка отчитались, что они посылали все одноразовые коды по номеру, привязанному к личному кабинету, а тот, кто был на другом конце провода, вводил их.

«Поэтому подозрений [у службы безопасности банка] это не вызвало. А как распорядились этими деньгами — это уже не их проблема, банк тут не вмешивается. Основной довод с нашей стороны был в том, что до проведения транзакций истец просила заблокировать все карты. Но банк это сделал не сразу. Они на последних заседаниях запросили у банка, чтобы он предоставил запись разговоров. Там все чётко слышно. Ну прослушали — и всё. Никак не отреагировали», — рассказал RTVI Корсун.

В итоге иск Горшковых суд отклонил, но семья подала апелляцию. А вот Мосгорсуд встал на сторону девушки-инвалида и обязал Сбер вернуть 142 тысячи рублей, которые банк списал со счетов студентки, компенсировать Ольге причинённый моральный вред в размере 30 тысяч рублей, а также выплатить 36 тысяч рублей штрафа за неисполнение инструкции ЦБ о проверке банковских операций.

Юрист полагает, что на решение Московского городского суда повлияло то, что ответчик не смог чётко объяснить, почему банк в течение часа не мог заблокировать счета девушки после звонка её матери. У Сбера есть три месяца, чтобы подать кассационную жалобу.

По данным МВД России, с 2020 года количество преступлений с использованием цифровых технологий выросло почти на треть. В 2023 году более полумиллиона россиян пострадали от телефонных мошенников, из них почти каждый четвёртый — пенсионер. Общий ущерб за 2023 год и четыре месяца 2024 года превысил 210 млрд рублей. Структура IT-преступлений меняется: появляются новые способы обмана, включая сим-боксы, виртуальные АТС, фиктивные биржи и «теневые» маркетплейсы. Также растёт число случаев неправомерного доступа к компьютерной информации — с 1% в 2020 году до каждого восьмого IT-преступления сейчас.