В Нижнем Тагиле человек-паук напугал прохожих

В прошедший понедельник, 21 апреля, в Нижнем Тагиле на Вагонке мужчина привлёк внимание прохожих, усевшись на окне девятого этажа десятиэтажного дома на улице Тимирязева, 30.. Обеспокоенные возможной трагедией случайные свидетели немедленно сообщили об этом в экстренные службы.

Как рассказал АН «Между строк» директор Центра защиты населения Сергей Копёркин, оперативно прибывшим на место спасателям удалось быстро проникнуть в квартиру. После получасовых переговоров они всё-таки смогли схватить мужчину и затащить внутрь, где уже ожидали полиция и скорая помощь.

«Такая толпа собралась, боялись, что он оттуда упадёт, хотя прыгать, вроде, и не собирался. У меня возникло ощущение, что он перед этим что-то употреблял, возможно, и нет. Спасатели с ним долго разговаривали, в итоге просто затащили в квартиру», — рассказал АН «Между строк» очевидец инцидента.