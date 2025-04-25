«Кредиты для бизнеса: тренды, проблемы, решения». СОФПП провёл круглый стол для предпринимателей

Накануне, 24 апреля, в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошёл круглый стол по теме «Кредиты для бизнеса: тренды, проблемы, решения». Организатор мероприятия — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). На круглом столе, в котором приняли участие представители крупнейших банков региона (ВТБ, «Россельхозбанк», «Абсолют Банк», Сбер и УБРиР) обсудили меры поддержки бизнеса в условиях высоких процентных ставок и внешнеполитической нестабильности.

Сегодня, практически каждый третий представитель экономически активного населения Свердловской области — предприниматель малого и среднего бизнеса либо самозанятый. Большинство из них вынуждены прибегать к заёмному финансированию. В связи с этим важную роль играет поддержка, оказываемая СОФПП.

Фонд предлагает предпринимателям доступные займы и выступает поручителем перед банками в тех случаях, когда бизнесмены испытывают трудности с обеспечением кредита подходящим залогом.

«Мы сейчас отдельно разрабатываем программу упрощения получения микрозаймов для бизнеса, то есть уменьшение объёмов необходимого залога, предоставляемого для получения займа, примерно до 60–70% для тех клиентов, которые уже давно работают с фондом и себя зарекомендовали. Второе направление — это предоставление поручительств. В прошлом году мы выдали порядка двух тысяч поручительств с нашими банками-партнёрами и основным банком-партнёром Сбербанком примерно на пятнадцать миллиардов рублей, что позволило предприятиям привлечь 59 млрд рублей в виде займов», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Крупнейшие банки региона стараются поддержать малый и средний бизнес, несмотря на сложную экономическую ситуацию и высокую ключевую ставку Центрального банка. Начальник управления продаж малому бизнесу Свердловского отделения Сбербанка Евгения Ваганова отметила, что в связи с высокой ключевой ставкой многие предприниматели приостановили свои инвестиционные проекты в ожидании решений от банков.

«Хочется отметить, что Сбер продолжает кредитовать предприятия абсолютно всех сфер бизнеса без исключений. Стоит обратить внимание, что те продукты, которые предоставляет банк по финансированию, рассматриваются индивидуально по каждому клиенту. Мы смотрим на базовые вещи — финансовое состояние заёмщика, кредитную историю заёмщика, срок ведения бизнеса и так далее. Поэтому, в отличие от коллег, я не могу прокомментировать размер процентной ставки, потому что она устанавливается индивидуально для каждого клиента. Есть диапазоны, они у нас фиксируются и размещаются на сайте нашего банка, но итоговое решение банк принимает после полного анализа предприятия», — рассказала Евгения Ваганова.

Директор Свердловского филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Шилова отметила, что, несмотря на повышение ставки, кредитование малого и среднего бизнеса продолжается, особенно в сезоны активных сельскохозяйственных работ.

«Мы не являемся каким-то исключением из банковского сообщества. Мы всех кредитуем, но к клиентам сейчас предъявляются более высокие требования с точки зрения их финансового положения, соответственно, с точки зрения обеспечения кредитования. А в общем, запретов никаких нет, и я считаю, что нам с вами есть чем гордиться», — отметила Татьяна Шилова.

В свою очередь, «Абсолют Банк» предлагает альтернативные решения: банковские гарантии и факторинговое обслуживание, позволяющие оперативно привлекать финансы без традиционного залогового обеспечения. При этом перед выдачей займа проводится детальная оценка потребностей клиента, чтобы оптимизировать затраты и снизить риски для всех участников процесса.

«Конкретно на этот год план по выдаче подобных гарантий, которые позволяют дотянуться до денег заказчика, не привлекая ресурсы банка, составляет от 40 до 60 миллиардов. Вторым вариантом в условиях ограниченной доступности кредитных ресурсов становится факторинговое обслуживание. Оно позволяет остаться в формате беззалогового финансирования, потому что залоги это не то что проблемный, но всегда тонкий вопрос. Не все предприятия владеют какими-то глобальными активами, которые можно передать в залог. Но этот формат позволяет банкам быть относительно уверенными в цели финансирования и источника их возврата», — рассказала управляющая АКБ «Абсолют Банк» в Екатеринбурге Екатерина Богатова.

В связи с текущими обстоятельствами Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил предложение кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса, сосредоточившись на качестве кредитного портфеля и улучшении контроля рисков. Также банк предлагает механизмы реструктуризации долгов при ухудшении финансового положения заёмщика.

«Мы своим приоритетом на текущий год сделали качество кредитного портфеля, стали более пристально следить за финансовым положением, как потенциальных заёмщиков, так и действующих клиентов. И в случае возникновения индикаторов возможной проблемности в бизнесе потенциальных заёмщиков, стараемся вовремя реагировать на них и предлагать способы реструктуризации финансирования. Мы взаимодействуем с СОФПП в части усиления залогового обеспечения, по ряду заёмщиков фонд у нас выступает поручителем. Но также мы наблюдаем такую историю, что меры поддержки сейчас тоже являются платными, и вкупе с высокой стоимостью кредитов это не так привлекательно выглядит для наших заёмщиков, как это было лет пять назад», — отметил руководитель направления малого бизнеса УБРиР Сергей Чунтонов.

В связи со сложившейся ситуацией и учитывая высокую ключевую ставку, снижение которой в ближайшее время не ожидается, все банки стали более внимательны к потенциальным заёмщикам, поскольку недостаточное финансовое обеспечение может лишить банк выплат по займам. Однако при помощи СОФПП многие предприниматели сейчас могут брать займы даже при недостаточном обеспечении, благодаря чему имеют возможность продолжать развитие бизнеса в Свердловской области.