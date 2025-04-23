В Нижнем Тагиле родители большинства старшеклассников тратят по 20 тысяч рублей в месяц на репетиторов

В Нижнем Тагиле родители большинства старшеклассников тратят в среднем около 20 тысяч рублей в месяц на репетиторов, следует из опроса сервиса SuperJob.

Согласно данным исследования, наибольшая доля родителей, оплачивающих репетиторов, приходится на учеников старших классов — 62%, при этом средние еженедельные расходы составляют 5,2 тысячи рублей.

Треть родителей учеников 7–8 классов оплачивают услуги репетиторов по алгебре, геометрии, английскому и русскому языкам, физике и информатике, тратя на это в среднем около 3,5 тысячи рублей в неделю.

Среди родителей девятиклассников доля оплачивающих репетиторов составляет 47%. Больше всего внимания уделяется обязательным дисциплинам, таким как алгебра, геометрия и русский язык, а среди предметов по выбору популярны английский, физика, химия и обществознание. В среднем родители девятиклассников тратят на репетиторов 3,9 тысячи рублей в неделю.

Более 40 тысяч рублей в месяц тратят на репетиторов 10% родителей школьников 7–8 классов. Среди родителей девятиклассников такую сумму готовы выложить всего 6% опрошенных, а среди родителей старшеклассников — 16% респондентов.