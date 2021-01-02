Главные фотографии 2020 года в Нижнем Тагиле: локдаун, гигантские очереди в больницах и протесты врачей

В первые дни 2021 года предлагаем вспомнить, чем, кроме пандемии коронавируса, запомнился прошлый год жителям Нижнего Тагила. В хронологическом порядке мы собрали фотографии значимых, интересных событий из социальной, политической и культурной жизни нашего города.

Январь



10 января 2020 года



Год начался со скандала в администрации города. На первом аппаратном совещании 2020-го мэр Владислав Пинаев устроил разнос подчинённым из-за опасных горок и ледовых скульптур, напоминающих могильные надгробия.



22 января 2020 года



24 января в галерее современного искусства «Угол» открылась выставка известного фэшн-фотографа из Лос-Анджелеса Дорит Тис. Экспозиция стала одним из немногих в непростом для учреждений культуры году проектов зарубежных художников, которые традиционно выставляются на площадках галерей Евгения Комухина.

Февраль



3 февраля 2020 года



Нижнетагильская филармония отметила свой 25-летний юбилей большим концертом.



19 февраля 2020 года



В Нижнем Тагиле больше двух недель действует обновлённая схема общественного транспорта. Журналист АН «Между строк» провела свой тест-драйв новой сети, спустя несколько дней тем же самым занялся и мэр Владислав Пинаев.

Март



13 марта 2020 года



Поисковый отряд «Скорпион» показал новый квадроцикл, приобретённый на средства гранта ЕВРАЗа. Новое транспортное средство незаменимо в поисках людей в лесу и на пересечённой местности.



30 марта 2020 года



Фоторепортаж АН «Между строк» о том, как в Нижнем Тагиле прошёл первый нерабочий понедельник в объявленной президентом Владимиром Путиным череде нерабочих дней с сохранением заработной платы. В конце марта тагильчане ещё не верили в строгий локдаун и в то, что торговые центры, общепит и учреждения культуры будут закрыты надолго.

Апрель



3 апреля 2020 года



Артисты цирка династии Филатовых, приехавшие на гастроли в Нижнетагильский цирк и застрявшие в нашем городе на карантине, рассказали о том, как ухаживают за своими животными во время вынужденного творческого простоя.



19 апреля 2020 года



В главный христианский праздник — Пасху — многие верующие Нижнего Тагила отказались оставаться дома и пришли молиться в храмы.



22 апреля 2020 года



Временный «сухой закон» по ограничению продажи алкогольной продукции после 19:00 создал ажиотаж в алкомаркетах.



23 апреля 2020 года



Строители начали бурить скважины для опор моста через Тагильский пруд.

Май



2 мая 2020 года



Культурные, общественные и спортивные пространства Нижнего Тагила провели первые 30 дней без гостей и зрителей. Впереди ещё четыре месяца локдауна.



29 мая 2020 года



Водолазы Центра защиты населения подняли со дна Тагильского пруда боевой катер. Находка оказалась примерно 10 метров длиной. У судна есть каюта, сидячие места, капитанская рубка, которая закрывалась на бронезащиту, и крепления для пулемётов. Кому принадлежал катер и при каких обстоятельствах он затонул — до сих пор неизвестно.

Июнь



23 июня 2020 года



Управление образования города продемонстрировало журналистам, как будет проходить сдача ЕГЭ в тагильских школах в разгар пандемии коронавируса. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2020 году выпускники сдавали Единый государственный экзамен на месяц позже — первой официальной датой стало 3 июля.



29 июня 2020 год



В июне в Нижнем Тагиле разгорелся скандал вокруг неофициальной городской достопримечательности — дома-маяка на Тагильском пруду. Администрация города обязала собственника снести незаконные постройки с самовольно занятого земельного участка площадью 1012,75 кв. м. Горожане начали собирать подписи за сохранение красивого здания, однако в мэрии пояснили, что претензии имеются только к незаконно установленному забору.

Июль



20 июля 2020 года



Тагильчане жалуются на суточные очереди на КТ и отказы врачей брать тесты на COVID-19. Нагрузка на городское здравоохранение оказалась слишком высокой — в июле диагноз «коронавирус» ежедневно подтверждался у десятков горожан.



22 июля 2020 года



В Нижнем Тагиле открылись летние веранды. Впервые с конца марта у рестораторов появилась возможность кормить гостей не в формате доставки или самовывоза, а на своей территории.



22 июля 2020 года



В парке им. Бондина заработали аттракционы и продуктовые ларьки. Территория парка была открыта для прогулок с 25 июня, однако владельцы каруселей, батутов и других аттракционов сидели без работы с начала года.

Август



3 августа 2020 года



Алексей Кушнарёв покинул пост руководителя ЕВРАЗ НТМК. На предприятии он проработал 18 лет, 15 из которых — в качестве управляющего директора. АН «Между строк» в честь этого исторического события собрало мнения известных тагильчан о том, что удалось сделать заслуженному металлургу России и уроженцу Магнитогорска за 15 лет работы.



3 августа 2020 года



Сотрудники Нижнетагильского музея изобразительных искусств готовятся к открытию учреждения после карантина. На кассе появился защитный экран, все музейщики носят маски, посетителям измеряют температуру бесконтактными градусниками.



7 августа 2020 года



В Новый Молодёжный театр на Вагонке пришёл работать актёр «Коляда-театра», директор и главный режиссёр Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антон Бутаков. Это назначение активно обсуждает культурная тусовка Екатеринбурга и Нижнего Тагила.



26 августа 2020 года



Ушёл из жизни известный тагильский живописец, ветеран Великой Отечественной войны, «уральский Ван Гог» Вилен Мухаркин. Художнику было 95 лет.



31 августа 2020 года



В Девятом посёлке появилась современная многофункциональная спортплощадка. На бывшем пустыре организовали зоны для игры в настольный теннис, волейбол, баскетбол и мини-футбол, для занятий уличной гимнастикой, а также детскую игровую площадку с горками и концертную площадку с открытой сценой.

Сентябрь



1 сентября 2020 года



День знаний в новых условиях: никаких линеек, вход в школы через электронные системы термоконтроля, родителей в образовательные учреждения не впускают.



9 сентября 2020 года



В Нижнем Тагиле после полугодового простоя открылись кинотеатры. Зрители и персонал в масках, залы разрешено заполнять только на 50%.

Октябрь



12 октября 2020 года



Здания городской библиотеки и кинотеатра «Родина» украсила архитектурная подсветка. Большинству горожан понравился внешний вид сталинок, однако спустя месяц жильцы домов написали жалобу в мэрию на яркие лампочки.



14 октября 2020 года



Новая трёхфазная светофорная система в Нижнем Тагиле нервирует пешеходов и автомобилистов. Однако в ГИБДД уверяют, что такой режим работы светофоров позволяет разделить транспортные и пешеходные потоки и значительно сократить количество ДТП с наездом на людей.



28 октября 2020 года



Фотограф из Екатеринбурга Юлия Отрощенко проводит в Нижнем Тагиле необычную фотосъёмку в рамках своего социального проекта «История особенной красоты». В роли моделей выступили тагильчане с инвалидностью.



29 октября 2020 года



Новые коронавирусные ограничения для рестораторов. По указу губернатора Евгения Куйвашева в заведениях общепита между столиками должны появиться защитные экраны. Руководители кафе и ресторанов считают очередные убытки.

Ноябрь



16 ноября 2020 года



Первый своп-фестиваль в Нижнем Тагиле. В музее искусств тагильская молодёжь собралась послушать музыку, поучаствовать в мастер-классах и обменяться старыми вещами — это новый вид эковечеринок для нашего города.



27 ноября 2020 года



Самая знаменитая картина Нижнего Тагила «Тагильская Мадонна» собирается в путешествие. С 9 декабря 2020-го по 31 марта 2021 года она будет находиться в Эрмитаже на выставке, посвящённой юбилею Рафаэля. Это большое событие в жизни произведения, которое столичные искусствоведы до сих пор не признали подлинником гениального итальянца.

Декабрь



2 декабря 2020 года



Водители скорой помощи Нижнего Тагила провели закрытую встречу, на которой обсудили дальнейшие действия в рамках протестной кампании против передачи автопарка скорой на аутсорсинг. Они должны начать работать в ООО «РТ-Социальная сфера» (дочка «Ростеха») с февраля 2021 года.