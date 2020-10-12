В центре Нижнего Тагила установили более 200 светильников для архитектурной подсветки двух «сталинок»

Более 200 светильников установили в качестве современной архитектурной подсветки зданий Центральной городской библиотеки и кинотеатра «Родина». На доме № 57 на проспекте Ленина, где расположен кинотеатр, смонтировали 128 светильников, а на доме № 1а на проспекте Строителей, где находится библиотека, – 91 светильник, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии. Сейчас ведётся наладка работы электрооборудования, а также регулировка световых точек. Контрольное подключение должно состояться сегодня вечером.
«Все светильники смонтированы на уровне третьего и шестого этажей, а также по линии кровли зданий. Светодиодные прожекторы, которые используются для организации архитектурной подсветки центральной части города, отличаются большим сроком службы и высокой энергоэффективностью», – отметили в горадминистрации.
Ранее стало известно, что декоративная подсветка появится также в школе № 85, которую сейчас капитально ремонтирует ЗАО «Стройкомплекс».
«Несмотря на то, что у нас есть яркие световые акценты – драматический театр, цирк, храм Александра Невского, по сравнению со многими городами Нижний Тагил проигрывает в иллюминации в вечернее время. Поэтому мы продолжаем проводить поэтапную архитектурную подсветку зданий, начали с центральных улиц. Готовим креативный проект новогоднего городка. Концепция кардинально изменена. Появятся новые образы, много света», – отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.