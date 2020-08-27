В Нижнем Тагиле ушёл из жизни «уральский Ван Гог» Вилен Мухаркин

В Нижнем Тагиле 26 августа скончался известный живописец, участник Великой Отечественной войны Вилен Мухаркин. Художник, которого искусствоведы называют «уральским Ван Гогом», 6 апреля отметил 95-летие.

Будущий пейзажист Вилен Мухаркин родился в Надеждинске (сейчас — Серов) 6 апреля 1925 года. Ушёл на фронт в 1943 году, как только ему исполнилось 18 лет. Воевал в составе 2-го Украинского фронта, участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, дошёл до Будапешта, где был тяжело ранен. Был награждён медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией», удостоен ордена Отечественной войны. После окончания войны Вилен Дмитриевич хотел продолжить службу, но по дороге в Ташкент заболел малярией и был мобилизован.

Вилен Дмитриевич в 1947 году поехал в Нижний Тагил поддержать друга, который хотел поступать в Уральское училище прикладного искусства, и в итоге сам поступил учиться на художника. До 1970 года работал в училище преподавателем.

«Это человек другого поколения — поколения освободителей, победителей. На войне он получил несколько ранений, прошёл пол-Европы, но никогда не писал про войну, потому что ему хотелось рисовать жизнь. Он всю жизнь проработал в Нижнетагильских художественных фондах, очень любил пленэры и никогда не рисовал на продажу», — говорит друг Мухаркина тагильский художник Николай Грачиков.

В честь 95-летнего юбилея талантливого пейзажиста сотрудники Нижнетагильского музея изобразительных искусств начали готовить альбом-каталог его работ. Всю весну искусствоведы музея работали в мастерской Мухаркина, записывали его воспоминания. Художник не дожил до выхода книги несколько недель, рассказала «Афише МС» директор музея Марина Агеева.

«Вилен Дмитриевич — известный художник в Нижнем Тагиле, хотя в Союз художников он вступил, когда ему было 80 лет. Он был очень трудолюбивым, писал много этюдов и пейзажей. Он мог писать одно и то же место с разных ракурсов по несколько раз. Он писал ярко, сочно, смело, пастозно. Любил гуашь, хотя это недолговечный материал, сложный в реставрации», — говорит Марина Агеева.

Увидеть работы тагильского мастера можно до середины сентября в галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге. Выставка «Не слепок, не бездушный лик» организованна фондом поддержки и развития искусства «Коллекция» к юбилею художника.

Прощание с Виленом Мухаркиным состоится в субботу, 29 августа, в 13:00 в похоронном доме «Обряд» на Краснознамённой, 36. Живописец будет похоронен на мемориале воинской славы на Рогожинском кладбище.