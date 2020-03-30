Нижний Тагил в первый нерабочий понедельник. Фоторепортаж

Когда мы сегодня вышли для подготовки фоторепортажа на улицы Нижнего Тагила, то ещё не знали, что будет новый указ губернатора, который вводит более жёсткий режим самоизоляции. И люди, которые сегодня при встрече говорили нам о желании погулять и несерьёзном отношении к коронавирусу, завтра при тех же обстоятельствах уже будут считаться нарушителями. Правда, пока не ясно, что грозит за невыполнение указа, но с завтрашнего дня все жители области должны покидать свои дома лишь при крайней необходимости: когда человеку необходима экстренная медпомощь, он следует к месту работы, в ближайший магазин, аптеку, выносит мусор, а выгуливать собак можно лишь на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.

Но город и сегодня показался нам уже заметно опустевшим. Правда, не везде — местами и людей много, и некоторые магазины продолжают работать, несмотря на запрет. Прикрываясь туалетной бумагой и спичками из списка товаров первой необходимости.

В ТЦ «Реал» до сих пор работает и магазин мебели. Правда, продавец спрятался в угол и его практически не видно.

Кофейня находится там же. Бариста уверяет, что соблюдает все меры предосторожности, несколько раз в день протирает все поверхности, но кофе она готовит и отдаёт без перчаток.

Цветочный магазин работает, потому что продаёт цветы для ритуальных услуг. Так нам сказала продавщица.

Вход в помещение кинотеатра «Родина 3D» открыт, но только для тех, кто желает заказать еду в Chicken House, и только навынос.

В парке «Народный» люди словно вообще не слышали о коронавирусе и карантине. Здесь и семьи с детьми, и пожилые люди, и спортсмены.

В магазине детской одежды стали продавать детскую туалетную бумагу, памперсы и салфетки.

На рынке «Феникс» закрыты лишь некоторые павильоны. Люди продолжают продавать одежду и аксессуары.

Это парк культуры на Тагилстрое. Обычно здесь полно молодёжи и детей, но сегодня пусто.

Рынок на Тагилстрое сегодня похож на съёмочную площадку фильма про апокалипсис. Работают только продуктовые отделы.