Жителям Нижнего Тагила и Свердловской области запретили покидать свои дома без крайней необходимости в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий указ 30 марта подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Дорогие уральцы! Я сегодня подписал указ о введении в Свердловской области дополнительных мер, необходимых для остановки распространения инфекции, вызванной коронавирусом. Самое важное — это не покидать жителям своих домов, за исключением некоторых случаев. Мы просим граждан оставаться в самоизоляции», — обратился он к жителям региона в своём Instagram.

Согласно указу губернатора, начиная с 31 марта жителям Свердловской области можно будет покидать свои дома в случаях обращения за неотложной медицинской помощью, следования к месту работы или к магазину, если он расположен на расстоянии не более 100 метров от дома. Также разрешено выходить выкидывать мусор и выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от места проживания.

Помимо этого, будет приостановлено предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях, кроме тех услуг, которые осуществляются по предварительной записи. Если определённая госуслуга оказывается в электронном виде, то её будут предоставлять исключительно таким образом.

Всем гражданам необходимо соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте. В салоне такси и в личном транспорте должно находиться не более двух человек одновременно (кроме членов одной семьи или близких родственников).

В магазинах будут введены ограничения по числу посетителей: в помещении площадью менее 50 квадратных метров — не более пяти человек, площадью до 80 квадратных метров — не более 10 человек, площадью до 200 квадратных метров — не более 25 человек, свыше 200 квадратных метров — не более 50 человек.

«Хочу подчеркнуть, что продолжают работу все службы и организации, чья деятельность нужна для нормального функционирования нашего общества, наших городов и сёл. Будут работать магазины с продовольствием и товарами первой необходимости, продолжат работу производители и поставщики. Продовольствия и товаров первой необходимости хватит всем, запасы большие, и поставки не прекращаются. Работают правоохранительные органы и органы власти, которые в том числе будут следить за соблюдением мер профилактики. Естественно, трудятся наши медики. Ситуация находится под контролем», — резюмировал Евгений Куйвашев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».