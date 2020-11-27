Бронированная машина с климат-контролем отвезёт «Тагильскую Мадонну» в Эрмитаж на выставку Рафаэля (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня главный шедевр музея изобразительных искусств Нижнего Тагила — «Тагильская Мадонна» — покинул выставочный зал, чтобы отправиться в путешествие в Санкт-Петербург. Время и день отправки ценнейшего груза держится в строжайшем секрете. О том, каких усилий стоит собрать в путь 500-летнее произведение искусства, читайте в репортаже «Афиши МС».

Для «Мадонны» это не первое путешествие: картина объездила два десятка городов от Калининграда до Сахалина. Но это путешествие — самое знаковое. Впервые знаменитое произведение из коллекции тагильского музея будет показано в Государственном Эрмитаже, да ещё и на выставке, посвящённой 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти. А ведь столичные искусствоведы до сих пор не признали «Тагильскую Мадонну» подлинником.

«Для нашей “Мадонны” участие в выставке означает её признание. Куратор проекта, заведующая отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Зоя Купцова приезжала в Нижний Тагил, знакомилась с “Мадонной”. И на основании этого знакомства она решила, что картина должна участвовать в выставке», — рассказывает директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева.

Сотрудники музея сегодня сняли картину со стены, провели тщательный осмотр изображения, а затем упаковали произведение для дальнейшей транспортировки в специализированный ящик. Также от тряски в дороге «Мадонну» защитит деревянный ковчег и бронестекло, под которыми она живёт уже много лет.

«Мы завернули картину в микалентную бумагу, потом в упаковочный целлофан, положили её в ящик и опечатали его. К нам приедут специалисты из Эрмитажа с охраной, они примут картину и повезут её на специализированной машине в Петербург. Ящик будет надёжно закреплён в салоне, внутри будет создан климат-контроль. Вся Европа возит произведения искусства только на машинах. Самолёты в этом случае небезопасны», — говорит Марина Агеева.

В Петербурге произведение встретит реставратор тагильского музея искусств Антонина Наседкина. При ней будет распакован ящик, а картина передана в руки хранителей Эрмитажа.

Открытие юбилейной выставки «Линия Рафаэля» запланировано на 9 декабря. На ней будут показаны произведения знаменитого итальянца, привезённые из парижского Лувра, лондонских галерей и музеев России. Выставочный проект будет работать до конца марта 2021 года. Так что тагильчане вновь встретятся с «Мадонной» только в апреле.