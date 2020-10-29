«Этими мерами убивается целая индустрия». Рестораторы Нижнего Тагила считают расходы на защитные экраны между столиками и размышляют о будущем общепита

С 29 октября в Свердловской области начали действовать новые ограничения для заведений общественного питания. Рестораны, бары, кафе и столовые с сегодняшнего дня не могут работать после 23:00 и обязаны установить защитные барьеры между столиками, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди гостей. Журналист АН «Между строк» Екатерина Баранова выяснила, как тагильские рестораторы оценивают очередные нововведения.

По словам замдиректора гриль-бара «Маринад» Анны Земзюлиной, рестораторам не могут объяснить, как должны выглядеть защитные экраны, из каких материалов они должны быть изготовлены.

«Вчера мы звонили на горячую линию Роспотребнадзора, информации по защитным экранам у них нет, нам порекомендовали поискать её на сайте в разделе “Рекомендации для бизнеса”. Но и там нет подробностей о том, что это за экраны, из чего они сделаны, какого размера. Мы выяснили, что изготовлением таких экранов занимается одна фирма в Екатеринбурге, а стоимость одного небольшого экрана составляет 10 000 рублей. Представляем, если вся область сейчас обратится к ним, то свои экраны за баснословные деньги мы получим в лучшем случае через полгода. Да и субсидий на их закупку нам не выделят», — жалуется Анна.

«Если честно, я не пониманию ценности данной меры. В магазинах, особенно в гипермаркетах, в общественном транспорте, в аптеках и больницах даже близко нет подобных экранов (ну, разве что на кассах в некоторых магазинах). В школах, детских садах дети бегают без масок и контактируют друг с другом, а дома вечером находятся рядом со взрослыми. Источников заражения сегодня очень много, изолироваться от вируса невозможно, и защитные барьеры в кафе тут не помогут. Как я отношусь к новым ограничениям? По факту у нас забирают источник дохода, связанный с работой после 23:00, и ещё добавляют расходы на установку защитных экранов! Если это вынужденная мера, почему бы государству не выделить средства на подобные меры везде, где нужно? Вот это был бы правильный и здравый подход беспокоящегося о своих гражданах государства! Но мы, конечно же, заказали расчёт сметы на экраны, выполняя приказ губернатора», — говорит директор бара «Гора» Антон Нургалеев.

Управляющая рестораном грузинской кухни «Хачапури» Дарья Павлова отмечает, что ограничение по работе с 23:00 до 6:00 не скажется на заведении, рассчитанном не на вечеринки, а на семейный отдых, но в целом ситуация с новыми требованиями вызывает у руководства ресторана тревогу.

«В указе губернатора сказано, что между столиками должны быть перегородки, но не прописано, как они должны выглядеть. У нас есть деревянные перегородки — их и будем сейчас использовать и ждать разъяснений по указу. Если утвердят пластиковые экраны, то заведения общественного питания столкнутся со сложностями, потому что все побегут их заказывать, поставщики начнут поднимать цены. В нашем ресторане между столами соблюдена дистанция в 1,5 метра, выдаём гостям на входе маски, усилили меры по обработке мебели, помещений. То есть мы стараемся максимально обезопасить нахождение наших гостей в ресторане», — рассказывает Дарья Павлова.

А вот в гастропабе «Ленинград» к новым запретам для общепита подготовились заранее. Собственники закупили в строительном магазине профильные листы из поликарбоната и разграничили ими пространство между соседними столиками.

Ночные заведения понесут убытки и из-за запрета на работу после 23:00. В эти выходные клубы и бары Нижнего Тагила планировали организовать традиционные костюмированные вечеринки в честь Хэллоуина. Ежегодно такие вечеринки собирают много гостей и приносят неплохой заработок заведениям. Некоторые бары решили отказаться от вечеринок совсем, но бар Nebar всё-таки решил организовать экспериментальную тусовку с 18:00 до 23:00 часов.

«Честно, мы не очень понимаем, с чем связан запрет работать после 23 часов. Вирус в ночное время более опасен? Властям виднее. Ничего хорошего мы от этого не ждём и считаем, что этими мерами убивается целая индустрия. Есть огромный пласт ресторанов, которые интересны людям именно ближе к полуночи. К нам тоже довольно много гостей приходило в это время. Что касается защитных экранов, готовых конструкций нигде нет. У нас есть свои ширмы, а дальше мы будем думать. Наверное, закажем рекламному агентству изготовить эти экраны из прозрачного акрила», — рассказывает арт-директор Nebar Ренат Иванов.