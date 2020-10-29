Таксисты Нижнего Тагила проигнорировали указ губернатора о необходимости устанавливать «антиковидные» перегородки в автомобиле

Вечером 28 октября губернатор Свердловской области подписал указ, который требует установки разделительных экранов между водителем и пассажиром в такси. 29 октября документ вступил в силу, но водители и службы заказа оказались не готовы выполнить новые условия. Журналист АН «Между строк» позвонил в четыре крупнейшие компании такси, представленные в Нижнем Тагиле, чтобы узнать, как перевозчики отреагировали на указ Евгения Куйвашева.
В такси «Везёт» оператор «не обладает никакой информацией» и перенаправляет журналиста в колл-центр.
«Какие экраны? (Молчание). К сожалению, их нет. Когда появятся — неизвестно», — сказал оператор колл-центра такси «Везёт».
В такси «Яндекс Go» на вопрос о перегородках ответить затруднились, аргументировав это тем, что в данный нет технической возможности уточнить информацию. Но при этом за 40 секунд разговора оператор два раза настойчиво спросила: «Откуда вас забрать?»
Ранее ИА «Все новости» в пресс-службе «Яндекса» сказали, что о подготовке указа не было известно заранее. Только в Екатеринбурге у сервиса более 20 тысяч машин, и переоборудовать их за одни сутки нереально.
«Мы видим огромное количество вопросов от таксопарков, индивидуальных предпринимателей и самозанятых водителей из Екатеринбурга. Они понимают, что с завтрашнего дня либо будут подвергаться риску штрафа, либо вынуждены прекратить работу и перестать зарабатывать», — заявили в компании ИА «Все новости».
В такси «Максим» нашему журналисту ответили так же, как и в других службах.
«У нас нет такой информации», — говорит оператор такси «Максим».
А в такси «Бистро» открыто заявили об отсутствии перегородок.
«Нет, их нет. Когда появятся, не могу сказать», — отвечает оператор «Бистро».
В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» заявили, что контроль за исполнением указа губернатора осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
- Указ губернатора Евгения Куйвашева предполагает оснащение перегородками машин такси, а также пространства между столиками в общепите.
- Указ запрещает проведение зрелищных мероприятий с 23:00 до 06:00.
- Оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00 также под запретом.