Евгений Куйвашев запретил работу общепита и увеселительных заведений с 23:00 до 6:00, а также обязал установить в кафе и ресторанах защитные экраны между столами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, запрещающий проведение в регионе зрелищных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Как говорится в документе, исключение составляют доставка еды, продажа её навынос. Ограничение не будет распространяться на заведения, которые работают в аэропорту Кольцово и на вокзалах.

Указ также требует установить защитные барьеры в ресторанах, кафе и такси. Кроме того, Куйвашев обязал жителей региона носить маски в транспорте, лифтах, на парковках.

«Сейчас действительно многое зависит от ответственности каждого. Думаю, никто не заинтересован в усугублении эпидситуации. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы!» — отметил губернатор Евгений Куйвашев.