В России Роспотребнадзор запретил кафе работать по ночам и ввёл обязательный масочный режим

Глава Роспотребнадзора Анна Попова запретила проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00. Также в постановлении главы ведомства говорится о том, что граждане обязаны носить защитные маски в местах массового пребывания людей, транспорте, на парковках и в лифтах.

Новые ограничительные меры ввели, чтобы снизить риски распространения коронавируса в России. Как пишет РИА Новости, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране, вероятно, вновь обострится в феврале-марте 2021 года. Летних показателей можно ожидать только к следующему лету, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, для того чтобы эпидемия COVID-19 пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу либо благодаря антителам после перенесённого заболевания, либо после вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител.