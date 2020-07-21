«Пережить четыре месяца самоизоляции было тяжело». Кафе и рестораны Нижнего Тагила спешно открывают летние веранды

На этой неделе в Нижнем Тагиле откроются летние веранды для гостей кафе и ресторанов. Обслуживать посетителей в таком формате накануне разрешил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Многие заведения Нижнего Тагила такое послабление может спасти от закрытия.

Столики, стулья и большие зонты появились возле «Эко-пиццы» сегодня днём. Как рассказал АН «Между строк» директор заведения Сурэт Нуриев, этого события все сотрудники ждали с нетерпением. Сделать заказ гости смогут в кафе и, воспользовавшись одноразовой посудой, пообедать за столиками, установленными у входа. С 28 марта пиццерия работает на доставку и самовывоз, в помещении есть разметка, на стенах висят объявления для гостей.

«Сегодня рабочий день мы начали в прекрасном настроении! С начала самоизоляции мы на грани закрытия: нужно платить аренду, налоги, за коммунальные услуги, зарплату. Пережить эти четыре месяца была тяжело. Выжили мы только за счёт того, что у нас работает доставка 24 часа в сутки. Мы очень ждём гостей!» — заключил Сурэт Нуриев.

Сегодня открывается летняя веранда на первом этаже бара Nebar. В соцсетях популярного ночного заведения гостей просят соблюдать дистанцию, не забывать про защитные маски и отнестись с пониманием к измерению температуры на входе.

Ресторан грузинской кухни «Хачапури тётушки Марико» будет готов встретить гостей уже с завтрашнего дня. Летнее кафе развернётся возле входа в ресторан, администрация ТЦ «Квадрат» место уже согласовала. В летнем кафе будут работать официанты, сервировать столы будут ресторанной посудой.

«Это чудесные, прекрасные новости для нас. Уже сегодня к нам должны приехать стулья с подушками, мы готовим деревья и растения — будем делать красивое летнее кафе в европейском стиле без веранд и балок. Пока мы планируем поставить шесть столов. Если посадка будет больше, возможно, добавим, но с соблюдением дистанции между гостями в 1,5 метра», — рассказала АН «Между строк» управляющая рестораном Дарья Павлова.

В ресторане «Ем Сам» и гриль-баре «ШашлыкоFF» точную дату открытия летних веранд пока не называют, но обещают, что это случится в ближайшее время. Возле популярного кафе КLEVER вскоре должны появиться лавочки и несколько столиков. Также с 1 августа у кафе КLEVER должен заработать свой фудтрак возле цирка.