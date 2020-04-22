Мольбы на коленях, вызов полиции и звонок губернатору. Как Нижний Тагил встретил ограничения торговли алкоголем

В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ограничил продажу алкогольной продукции в регионе, теперь спиртные напитки можно купить только с десяти утра до семи вечера. И когда мы накануне решили проверить тагильские алкомаркеты и отделы со спиртным в магазинах, то и представить не могли, какие страсти там разгораются: люди встают на колени перед кассирами и требуют позвонить губернатору. Как Нижний Тагил встретил «полусухой» закон, читайте в нашей подборке.

В магазинчике «для своих» на Карла Либкнехта во вторник даже после 19:00 продолжали продавать алкоголь в обход запрета губернатора. Местный контингент хорошо знаком продавцам, поэтому они общаются между собой на «ты». Дама за прилавком предупреждает клиентов, что новый закон — «это вам не шутки», но одновременно (даже с каким-то сочувствием к парням) достаёт из холодильника очередную полторашку пенного. Выручка в несетевых торговых точках очень сильно зависит от оборота спиртных напитков.

В «Монетке» на улице Победы продавцы с понедельника начали предупреждать покупателей о введении «полусухого» закона, поэтому проблем с любителями горячительных напитков не возникло.

«У нас, наоборот, никаких вопросов от покупателей не поступало, все были проинформированы, многие даже одобряли новые правила», — говорят в «Монетке».

А вот в соседней «Пятёрочке» разыгралась настоящая драма. По словам сотрудников магазина, компания молодых людей решила воспользоваться старым, но проверенным трюком: открыть бутылку на месте. Одному из сотрудников даже пришлось применить силу, чтобы остановить нарушителя. В итоге часть алкоголя оказалась разлита на полу. На место были вызваны сотрудники полиции.

«Пока охранник с парнем боролись, его друг снимал это всё на видео. Скоро, наверное, в интернете увидим», — обсуждают происшествие между собой продавцы.

Для надёжности витрины с алкоголем сотрудники магазина заклеили скотчем, заставили фанерой и забаррикадировали тележками.

Ещё один наш журналист накануне вечером наблюдала за тремя магазинами, где торгуют алкоголем, на перекрёстке улиц Красноармейской и Газетной: «Красное и белое», «Полюс Торг» и «Магнит». Желающие купить спиртное после 19:00 объявились лишь в точке «Красное и белое». Но кассиры сразу сообщили переступившим порог мужчинам о том, что спиртное уже не продают, и те разочарованно покинули магазин.

По словам продавцов, в понедельник вечером, сразу после введения запрета на продажу алкоголя, наплыва покупателей не было. Зато сегодня ещё до 10 утра возле кассы выстроилась очередь из 20 человек.

«Утром все ждали, когда запустится касса, точнее с неё будет снят блок. Один мужчина не выдержал и начал кричать: “Звони губернатору!” Как они нас тут хаяли… Вчера один пришёл, просил продать по-тихому, мы отказали. Пригрозили охрану вызвать, он только после этого ушёл», — рассказали продавцы, добавив, что многие не верят, что даже “наливайки” не будут работать после 19:00.

Продать шампанское в «Магните» журналисту отказались, сославшись на указ губернатора. Кассиры рассказали, что не смогли бы пробить алкоголь, даже если бы сами захотели это сделать. Оборудование запрограммировано таким образом, что с 19:00 до 10:00 на совершение определённых операций стоит ограничение.

«К нам ещё никто не обращался после 19:00, не пытался купить алкоголь, кроме вас. Видимо, к нам более-менее приличный народ всё-таки ходит», — рассказали продавцы.

В магазине «Полюс Торг» журналисту также отказались продать алкоголь.

«Сегодня приходил мужчина за водкой. Он каждое утро сюда за водкой приходит, как за хлебом. Ему отказались её продать, так он такой скандалище тут устроил. Наверное, ему тяжко было. А так больше никого не было. Люди нормально к запрету относятся», — рассказали в магазине.

А это Гальянка. На двери магазина «Красное и белое» на Уральском проспекте, 85 уже два дня висит объявление об ограничении продажи.

«Мы со вчерашнего дня не продаём алкоголь после 19:00. Вчера покупатели были возмущены, что их не предупредили заранее о запрете, а сегодня все уже спокойнее относятся к ситуации. Мы не сможем продать алкогольную продукцию, даже если захотим — касса не даст пробить товар», — говорит продавец алкомаркета.

Табличка на двери магазина «Пятёрочка» на Октябрьском проспекте, 15а тоже предупреждает о запрете торговли алкоголем после 19:00. Покупатели проходят мимо отдела со спиртным, поглядывая на скидки, — видимо, на будущее.

«Я не любитель выпить, так что мне без разницы. Но вообще не вижу в этом ничего плохого — может быть, вечером меньше выпивать будут люди, хотя не уверен», — смеётся один из покупателей «Пятёрочки».

В «Ленте» на Уральском проспекте, 75 буквально на каждом шагу установлены предупреждающие таблички. Отделы с алкоголем перекрыты лентами и объявлениями. По громкоговорителю о нововведении пока не предупреждают — вероятно, ещё не успели записать.

«Ничего хорошего в этом запрете нет. Для бизнеса уж точно. А те, кто хочет выпить, найдут, как и где купить бутылку пива или чего покрепче. Создаётся ощущение, что правительство такими решениями просто делает вид, что что-то делает», — считает клиент гипермаркета «Лента» Олег.

А вот в магазине «Монетка» по Уральскому проспекту, 40 объявление о запрете тагильчан не останавливает — пытаются купить спиртное до последнего.

«Люди в шоке, расстраиваются. Особенно утром, когда идут опохмеляться. Что нам только не предлагают: и взятки, и позже пробить, мужчина на коленях сегодня даже стоял. Это ужас, но мы даже сделать ничего не можем, у нас касса не пропустит», — рассказывает кассир продуктового магазина.

«А какими словами они нас только не называли! Ну а мы что сделаем? Хоть витрины закрывай. Есть, конечно, и понимающие, с юмором люди», — подхватывает вторая продавщица.

Магазины «Пив&Ко», «Русские напитки» и Beer Fest по Уральскому проспекту, 42 уже подстроились под новый режим работы — открываются в 10:00 и закрываются в 19:00.

«Мы сегодня пытались уже купить, нам сказали, что больше нельзя. Думали, хоть здесь можно будет, но тоже закрыто. Вообще не понимаю, зачем это сделали, ввели эти ограничения, это никак не повлияет на коронавирусную ситуацию», — поделился своим мнением молодой человек, надеявшийся купить спиртное в магазине «Русские напитки».

Продавцы магазина «Полюс Торг» в 46-м доме по Уральскому проспекту отмечают, что покупатели относятся к ограничениям с пониманием.

«Люди реагируют нормально, говорим “нет” — уходят. Может, позже пойдут, начнут выпрашивать, а пока у нас человек пять пыталось купить алкоголь. У нас же пиво лёгкое, нужно спрашивать в местах, где водку продают», — говорит кассир.

Сотрудники «Минимарта» по Уральскому проспекту, 58а отмечают, что за два дня ограничений продажи уже упали.

«Обычно в это время много народу, сейчас зал пустой. Люди, видимо, в новостях прочитали и уже не ходят. А вообще у нас всегда с алкоголя была большая выручка, и в основном в вечернее время», — утверждает кассир.