«Не верил, что этот пустырь превратится во что-то красивое». В Нижнем Тагиле открылась после реконструкции новая многофункциональная спортплощадка

В Нижнем Тагиле после реконструкции открылась многофункциональная площадка, расположенная в Девятом посёлке. В ходе благоустройства на большом пустыре организовали удобные зоны для игры в настольный теннис, волейбол, баскетбол и мини-футбол, а также для занятий уличной гимнастикой. Кроме того, на территории сделали детскую игровую площадку с горками и концертную площадку с открытой сценой, оборудованной подъёмником для инвалидной коляски.

«Получилось лучше, чем планировалось. Раньше здесь был простой пустырь с одной сломанной качелью. А теперь это классная площадка. Я горжусь тем, что в городе появляются такие места, где можно и просто отдыхать, и заниматься спортом», — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Инициатором создания многофункциональной площадки в Девятом посёлке стал колясочник-активист Александр Коченков. Он уже несколько лет проводит фестиваль уличных видов спорта «Цени то, что есть» на неблагоустроенной территории. В этом году мероприятие должно пройти в сентябре.

«Я, если честно, до конца не верил, что этот пустырь превратится во что-то красивое, — признался Александр Коченков. — Но он стал зоной притяжения, куда смогут приходить наши дети, подростки, которые будут с утра и до ночи гонять мяч, как делал я в своём детстве. Вместе со строителями мы провели здесь целое лето, в чём-то были и разногласия. Но в итоге получилось место, где можно отдыхать, проводить время. С гордостью скажу: эта площадка самая лучшая. Цените то, что у вас есть».

Сегодня преображение значимого для тагильчан места оценил свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Он прибыл в город с рабочим визитом, чтобы посмотреть, как реализуется нацпроект «Жильё и городская среда». Смирнов побывал также на стройплощадках экопарка в микрорайоне «Муринские пруды», реконструируемого парка Победы, осмотрел благоустройство придомовой территории в районе улиц Верхняя Черепанова и Выйской, посетил недавно открывшуюся площадь на Вагонке.

«Нижний Тагил — это промышленная столица всего Урала, — отметил Николай Смирнов. — И то, что делается здесь в плане благоустройства, позволяет жителям, которые работают на промышленных предприятиях, получать комфортный досуг, физическое и культурное развитие. За последние 3 года более 660 млн рублей было направлено в Нижний Тагиле по федеральной программе “Комфортная городская среда”. И то, что мы сегодня увидели, показывает, что администрация города очень внимательно прислушивается к жителям. Ни один из объектов, которые мы посмотрели, не похож на соседний. Это касается и благоустройства дворов (в каждом есть своя изюминка), и общественных территорий».

В 2020 году в Нижнем Тагиле на реализацию национального проекта «Жильё и городская среда» выделено 250 млн рублей. На эти деньги благоустраиваются 4 общественные и 18 дворовых территорий. На следующей неделе на Гальянке после долгожданной реконструкции откроется парк Победы.