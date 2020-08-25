В Нижнем Тагиле после глобальной реконструкции открыли площадь на улице Зари

Сегодня в Дзержинском районе состоялось открытие реконструированной площади на улице Зари перед «Универсамом». Генподрядчик — МУП «Тагилдорстрой» — уложил на территории новую плитку, установил бордюры, скамейки и урны. Он также провёл асфальтирование расширенной автопарковки. Прилегающую к площади территорию согласились реконструировать за свой счёт предприниматели, которые арендуют помещения в «Универсаме».

«Проектно-сметная документация была нарисована без учёта парапета магазина. Там был разрушен бетон и так далее. Но предприниматель проявил инициативу [привести этот участок в порядок], и мы пошли ему навстречу. В итоге сделали всю площадь. Плитка лежит хорошо, она была сделана вибропрессованием. Плюс мы брали её у нашего, тагильского, поставщика. Если возникнут какие-то гарантийные вопросы, то проблем с их решением не возникнет, заставим переделывать. В смету были заложены деньги на непредвиденные расходы, порядка 500 тысяч рублей. Мы думали, на что их потратить. Решили заменить старые опоры освещения на новые. Они достаточно высокие, освещают всю площадь. Вид её после этого, конечно, сразу поменялся, мы общим результатом довольны», — отметил директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.

Во время работ «Тагилдорстрою» незапланированно пришлось разбираться с проблемой с водоотводом. Решить её помог найденный во время раскопок брошенный ливневый колодец. Его восстановили и почистили, поставили специальные кольца. Сейчас вода должна скапливаться только в одном месте, а не на территории всей площади, как раньше.

«Конечно, нравится то, что сделали. Очень красиво, удобно и уютно здесь. Порадовало то, что сейчас здесь нет грязи. Раньше на площади всегда было очень грязно и неуютно, ни пройти ни проехать, особенно с коляской с ребёнком маленьким. А сейчас всё хорошо, зелени ещё побольше бы», — отметила сотрудница лицея № 39 на Пихтовке Наталья.

Сегодня новый облик площади, которая появилась ещё в 1982 году и в течение нескольких последних лет требовала серьёзной реконструкции, оценил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Претензий к подрядчику нет, но есть гарантийные обязательства, которые в течение 5 лет он будет нести, — отметил Владислав Пинаев. — Благоустройство любой территории в городе всегда некий шаг вперёд. Та разруха, которая царила здесь многие годы, создавала для жителей микрорайона неудобства. Сейчас площадь с новым освещением, бордюрами, парковками, она ограждена от несанкционированной торговли. Для молодёжи это место, где она может кататься [на самокатах и т. д.], для людей в возрасте — место, где можно просто отдохнуть, посидеть на скамейках. Ёлочки немножко подрастут, травка зазеленеет, и будет ещё лучше».

Для тагильчан, которые продают рассаду, грибы и другой товар на улице возле «Универсама», в ближайшее время сделают лавочки. Торговое место обустроят таким образом, чтобы оно выглядело более цивильно, чем в прежние времена, отметил мэр Нижнего Тагила.

Напомним, благоустраивать объект начали ещё осенью прошлого года. Все работы планировалось доделать ко Дню города в начале августа, но из-за непрекращающихся дождей сроки пришлось немного сдвинуть. Реконструировали площадь в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Деньги на её благоустройство были выделены по нацпроекту «Жильё и городская среда» из регионального бюджета.