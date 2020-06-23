Маски, видеокамеры, термометры и металлодетекторы. Как в Нижнем Тагиле будет проходить сдача ЕГЭ в разгар пандемии коронавируса

В этом году в Нижнем Тагиле будут сдавать ЕГЭ 1708 выпускников. Около 10% из них решили не сдавать экзамены и ограничились получением аттестатов за 11-й класс. Об этом АН «Между строк» рассказала начальник городского управления образования Татьяна Удинцева. Сегодня, 23 июня, в лицее № 39 была организована тренировочная сдача ЕГЭ по английскому. Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 всем участникам процесса, а также журналистам на входе в образовательное учреждение измерили температуру при помощи бесконтактного термометра, выдали перчатки и маски.

«Роспотребнадзор установил для пунктов проведения ЕГЭ специальные требования. Во-первых, это необходимость соблюдения организаторами и детьми социальной дистанции. Мы сделали для этого специальную разметку. Детей рассадят в аудиториях зигзагообразным образом, как и в прежние годы, но в меньшем количестве. Где-то разместят 8 детей, где-то 10 — это зависит от объёма аудитории. Везде будут установлены дозаторы для обработки рук, рециркуляторы и бактерицидные лампы для обеззараживания воздушной среды. Вход и выход из пункта сдачи экзамена планируется развести. Дети будут приходить в образовательные учреждения в соответствии с графиком. Сдавать экзамены они смогут без масок и перчаток. Питьевой режим (с одноразовыми стаканчиками и обработкой кулеров) организуют в коридорах», — рассказала Татьяна Удинцева.

После прохождения термометрии каждому школьнику необходимо будет показать, соблюдая дистанцию, раскрытый паспорт, чтобы его личность смогли подтвердить.

Во время экзамена по английскому детям придётся использовать гарнитуру, наушники, мышки. После каждого из них оборудование будут обрабатывать. Если у кого-то из старшеклассников обнаружится температура или признаки ОРВИ, то он сможет сдать ЕГЭ позже, в резервный день, то есть в этом же году. В каждом пункте оборудуют специальное помещение, где будет дежурить медик.

Списать во время ЕГЭ будет крайне сложно. Школьникам запрещается пользоваться телефонами во время процедуры. Если у вас найдут телефон или шпаргалку, то вы сможете сдать экзамен только в следующем году.

«Правила для всей России одинаковые. Как бы мы ни любили своих детей, как бы мы хорошо к ним ни относились, ни переживали за каждого. Но правила игры последние годы не меняются, все уже понимают, что порядок есть порядок», — отметила Татьяна Удинцева.

За процессом сдачи экзаменов при помощи видеокамер будут внимательно следить общественные онлайн-наблюдатели и специальные городские комиссии. До туалета выпускник сможет дойти только в сопровождении другого человека. Там работают так называемые «глушилки».

«Дети не реагируют на видеокамеры, спокойно сдают экзамены, — подчеркнула Татьяна Удинцева. — Больше на них реагируют организаторы, потому что наличие видеокамер заставляет их вести себя более собранно, контролировать все свои действия и произнесённые слова. С точки зрения защиты прав детей видеонаблюдение, конечно, нужно. Иногда возникают случаи, связанные с нарушением порядка проведения ЕГЭ. Мы в таких ситуациях отсматриваем видео прямо поминутно, что позволяет нам защитить ребёнка и его права. Также при помощи видеонаблюдения можно предупредить возможные нарушения со стороны самого выпускника».

Сегодня в лицее была протестирована работа камер видеонаблюдения. Всего «Ростелеком» установил в этом году 244 камеры, которые будут вести трансляцию из Нижнего Тагила. В 122 аудиториях девяти школ города специалисты компании провели настройку оборудования. В состав каждого программно-аппаратного комплекса входят не менее двух видеокамер, которые полностью охватывают аудиторию, при этом хотя бы одна из них направлена фронтально по отношению к участникам ЕГЭ.

«Пандемия внесла свои коррективы в проведение ЕГЭ-2020. Сейчас дата и регламент экзаменов определены, выпускники могут спокойно готовиться, и мы со своей стороны предприняли все усилия, чтобы экзамены состоялись в штатном режиме. Настройка большей части оборудования была проведена специалистами “Ростелекома” в рекордные сроки — за четыре дня. Во время проведения экзаменов компания также организует дежурство технического персонала, который проследит за тем, чтобы все системы работали бесперебойно», — рассказал Олег Горнов, директор центра технической эксплуатации телекоммуникаций «Ростелекома» в Нижнем Тагиле.

«Ростелеком» обеспечит не только видеосъёмку и видеозапись проведения ЕГЭ в 2020 году, а также передачу данных в Центр обработки данных в Екатеринбурге, где они будут храниться до 2 марта 2021 года.

29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены, в ходе которых снова будут протестированы все экзаменационные процедуры. Действия, по словам Татьяны Удинцевой, должны быть отработаны до автоматизма. 3 июля стартует этап официальной сдачи Единого государственного экзамена.