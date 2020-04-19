«Мы не могли не прийти». Фоторепортаж о праздновании Пасхи в Нижнем Тагиле

Сегодня верующие Нижнего Тагила отмечают главный христианский праздник — Пасху. И хотя все храмы города открыты, их настоятели заранее просили прихожан поберечь себя и оставаться дома. Для тех, кто всё же решил помолиться в церкви, действуют ограничения: в храме нельзя находиться без маски, нельзя прикладываться к святыням, а стоять нужно в двух метрах друг от друга. О том, как Нижний Тагил отмечает Пасху во время пандемии коронавируса, смотрите в фоторепортаже Артёма Тимашева.

В церквях людей сегодня встречали волонтёры с бесплатными масками и пульверизаторами с растворами хлоргексидина, которым предлагали обработать руки. На иконах появились таблички, запрещающие целовать святыни. Но к этому запрету прислушались не все. А вот ограничительную разметку на полу, отмечающую дистанцию между людьми, все соблюдали беспрекословно.

Те, кто остался дома, смогли посмотреть трансляцию ночной пасхальной службы в Свято-Троицком кафедральном соборе в эфире телеканалов «Тагил-ТВ» и «Телекон» и на сайте Нижнетагильской епархии.

Служители храмов отмечают, что верующих на ночных службах собралось немало, кому-то даже пришлось остаться на улице. Наши журналисты побывали утром в трёх церквях: Свято-Троицком соборе, храме Сергия Радонежского и храме Александра Невского. В каждом собралось не более 20 прихожан.

«Я не скажу, что я воцерковлённый человек, но считаю, что в храм в такой праздник сходить надо. В магазины же мы можем ходить, хотя в принципе там такая же ситуация, там даже больше вирусов», — объясняет своё решение прийти в храм Любовь Шпак.

«Каждое воскресенье стараемся приходить в церковь. Пасха — один из важных православных праздников, поэтому мы не могли не прийти. Я думаю, мы все гораздо раньше померли бы от неправильного образа жизни в духовном плане, чем от вирусов», — говорят супруги Евгений и Татьяна.