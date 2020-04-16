Обработка икон антисептиками, онлайн-трансляция службы и молитвы на улице. Как церкви Нижнего Тагила готовятся к Пасхе в условиях пандемии коронавируса

В эти выходные православные будут отмечать Пасху — главный христианский праздник. В эти дни верующие традиционно собираются в храмах на службах, посещают кладбища. Но на этот раз власти, Роспотребнадзор и медики настоятельно рекомендуют оставаться дома — риск заразиться смертельно опасным коронавирусом слишком велик. Как эту просьбу восприняли тагильские священнослужители и для всех ли будут открыты храмы в праздник Светлой Пасхи, читайте в материале АН «Между строк».

Все храмы города будут открыты, областные власти этого не запрещают. На входе верующим будут бесплатно выдавать медицинские маски и предлагать обработать руки антисептическими растворами. Во всех храмах Нижнетагильской епархии на полу появится ограничительная разметка, а на стенах — объявления о необходимости соблюдать дистанцию и запрете прикладываться к иконам.

«Никакие обстоятельства, внешние и внутренние, не переносят праздник Пасхи. Пасха состоится 19 апреля. Но, согласно постановлениям президента, каждый губернатор, исходя из реальной эпидемиологической обстановки в регионе, принимает решение устрожить или ослабить режим самоизоляции. У нас в регионе прошли интенсивные дискуссии с врачами, специалистами-эпидемиологами, властью. В итоге был найден консенсус: храмы не будут закрыты, но церковь предпринимает все возможные и невозможные усилия, чтобы санитарные нормы были выполнены в сверхполном объёме. Мы призываем прихожан воздержаться от посещения храмов. Но слова “воздержаться” и “никому не приходить” — это разные слова. Есть люди, для которых это вопрос жизни и смерти. Для них все меры будут приняты. Специалисты Роспотребнадзора приходили в наши храмы, смотрели, как обрабатываются поверхности, дали свои рекомендации. Мы делаем всё возможное, чтобы к субботе и воскресенью вирусов в наших храмах не осталось», — заявил в беседе с журналистом АН «Между строк» епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.



Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений



В пресс-службе Нижнетагильской епархии отметили, что двери и окна многих церквей будут открыты настежь для проветривания. Каждые полчаса добровольцы будут обрабатывать все поверхности. Кроме того, в зависимости от вместимости храма внутрь будут пускать ограниченное число верующих. Остальных «мягко, с христианской любовью» попросят остаться на улице.

«Мы совершим службу, нам это не запрещено. Благодаря нашим властям мы, слава Богу, можем это сделать, в отличие от храмов многих европейских стран. Для тех, кто решит прийти в храм исходя из своих жизненных обстоятельств, двери будут открыты. На полу у нас нарисована разметка, будем пускать ограниченное число людей. В советское время люди тоже стояли возле храмов, которые тогда вообще были закрыты, и молились. Ничего постыдного в этом нет. Тем, кто пришёл на Пасху поклониться храму, это зачтётся», — убеждён настоятель храма Александра Невского отец Геннадий.

По словам настоятеля прихода в честь Воскресения Христова на Вагонке Андрея Брагина, в истории христианства можно найти примеры, когда Пасху верующие встречали в самоизоляции. Например, во время захвата Византийской империи турками греки на Пасху молились по домам. Иудейский Песах тоже неразрывно связан с самоизоляцией.

«Ещё три недели назад, когда нам начали приходить инструкции от Роспотребнадзора, мы стали просить прихожан, которые входят в группу риска, поберечь себя и лишний раз в храм не приходить. На Пасху тоже не рекомендуем приходить, но люди в любом случае придут, и нам нужно быть к этому готовыми. Некоторые думают, что церковь — это что-то незначительное. Может быть, для кого-то это так, но для тех, кто действительно верует, это живая вода, которую нужно постоянно пить, без которой сложно жить. Конечно, нужно соизмерять реальный риск заболеть и то, что человеку действительно важно прийти в храм в этот праздник. Мы сделаем всё возможное, чтобы обезопасить нахождение людей в храме, а остальное остаётся в руках Божьих», — говорит священник Андрей Брагин.

Андрей Брагин рассказал, что с согласия прихожан и для их безопасности ночная служба пройдёт на улице возле храма. Это позволит соблюсти необходимую дистанцию между людьми. Также священник просит верующих прийти в церковь в будние дни во время Светлой седмицы (первая неделя после Пасхи). В это время людей в храмах будет не так много, а службы будут идти ежедневно.

Главным храмом празднования Пасхи в Нижнем Тагиле станет Свято-Троицкий кафедральный собор. Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений проведёт сразу три службы: традиционную в полночь 19 апреля, а затем две утренние — в 7:00 и в 9:00. Оставшиеся дома прихожане смогут посмотреть трансляцию ночного богослужения в прямом эфире телеканалов «Тагил ТВ» и «Телекон», начало 18 апреля в 23:30. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть и на сайте Нижнетагильской епархии.

«Мы, конечно, просим наших прихожан соблюдать требования, которые сейчас выставлены согласно сложной ситуации с эпидемией. Тем не менее тем, кто по веянию сердечному в храм придёт, мы раздадим маски, дадим дезинфицирующие средства. Не скажу, что это испытание, это своего рода послушание: хочется прийти на Пасху в храм, но важнее последовать призыву властей и остаться дома. Это намного важнее сейчас, чтобы вирус не распространялся. А радость Пасхи в любом случае посетит сердце человека в домашней молитве. И не забывайте, что вся церковь молится за всех. Мы не прерываем нашего единства, несмотря на то, что не все смогут прийти в храм, особенно пожилые люди», — заключает протоиерей Олег Шабалин, настоятель прихода во имя преподобного Сергия Радонежского на Тагилстрое.

Такие объявления появились в храмах Нижнего Тагила