В Свердловской области Роспотребнадзор запретил посещение храмов

Глава областного Роспотребнадзора, главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил о запрете прихожанам посещения храмов в регионе, пишет Ura.ru.

«Мы подготовили и сегодня разошлём предписание о том, чтобы максимально проводить эти мероприятия дистанционно. У нас продолжает действовать ограничительный режим, здесь общее правило: минимизировать все контакты, понимая, что идёт распространение [коронавируса] уже внутри страны и потенциально каждый человек может быть опасен. Особенно — для пожилых людей, для людей с заболеваниями. Это нужно помнить каждый раз, когда эти люди будут стремиться выходить из дома и находиться в общественных местах. А это [храмы] также относится к общественным местам. Риски очень высокие», — заявил Козловских.

Решение Роспотребнадзора принято на фоне скандала вокруг посещений церквей Екатеринбурга верующими в Вербное воскресенье: во многих храмах столицы прошли богослужения, на которых было множество народу. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев опубликовал после этого пост в своём Instagram с критикой в адрес православных, отметив, что во время служб «не было никакого социального дистанцирования». Ему публично ответила в Facebook православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова, назвавшая губернатора «врагом церкви», после чего к ней пришли полицейские.

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны. В Свердловской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания, всего в регионе 85 случаев, выздоровели 35 человек. В регионе, как и в других субъектах страны, действует режим повышенной готовности, жителям области запрещено покидать свои дома без необходимости.

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