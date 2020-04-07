Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков призвал верующих не ходить в храмы

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 7 апреля во время брифинга обратился к верующим региона с просьбой отказаться от посещения храмов и соблюдать режим самоизоляции.

По его словам, массовое пребывание людей в церкви создаёт угрозу распространения коронавирусной инфекции, которую пока в области удаётся сдерживать.

«Я бы хотел напомнить, что есть специальное решение Священного Синода, призывающее ограничить количество культовых мероприятий в храмах. К сожалению, это не везде делается в должном объёме. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем гражданам независимо от их вероисповедания и принадлежности к конфессиям с просьбой соблюдать изоляционный режим. Потому что нам, конечно, предписан здоровый дух, но он должен быть ещё и в здоровом теле», — цитирует Крекова Znak.com.

В ходе брифинга замгубернатора также не исключил, что в ближайшее время правительство РФ может принять решение о переносе парада Победы.

«Вероятность переноса есть, но окончательное решение будет принято по всей стране, и я думаю, мы все скоро об этом узнаем», — добавил он.

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