Общество

Строители приступили к бурению скважин для опор моста через тагильский пруд

23.04.2020 18:27
Строители приступили к бурению скважин для опор моста через тагильский пруд

Сегодня, 23 апреля, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл оперативное совещание на строительной площадке по возведению мостового перехода через городской пруд. Строители уже приступили к бурению первых скважин под сваи для опор будущего сооружения. В мэрии отмечают, что подрядчик приступил к новому этапу работ на объекте в соответствии с утвержденными графиками.

«Работы ведутся по плану, несмотря на то, что ситуацию осложняют мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции, – подчеркнул Владислав Пинаев. – Строительство моста через Нижнетагильский пруд – очень важный для города проект, исполнение которого тагильчане ждут уже много десятков лет, поэтому наша задача – его не сорвать. Мы выдерживаем сроки, предусмотренные контрактом. Строительство останавливаться не будет. Мост должен быть построен к трехсотлетию в соответствии с достигнутыми договоренностями».

Сам мост будет стоять на восьми опорах: шесть – в воде и по одной на каждом берегу. По словам руководителя проекта ООО «Альмакоргруп» Вячеслава Назарова, под первую и восьмую опоры будет устроено по 11 свай, под остальные – по 22 сваи. В компании считают, что возведение опор моста может быть завершено уже в течение этого года.

«Чтобы ускорить работы, бурить собираемся круглосуточно. В постоянном взаимодействии с нами находятся специалисты службы заказчика городского хозяйства и инжиниринговой компании “Масштаб”, - отметил представитель подрядчика. – Для осуществления постоянного контроля на объекте будет установлено шесть камер видеонаблюдения по всей трассе. Часть из них уже подключена и действует».

Одновременно с бурением скважин ведётся отсыпка подъездных дорог, а также завершаются мероприятия по расчистке территории. В настоящий момент на строительстве трудятся порядка 100 специалистов и задействованы 65 единиц техники.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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