Отмена традиционных линеек, электронные системы термоконтроля и раздельные перемены. Как Нижний Тагил встречает День знаний в условиях пандемии коронавируса

Этот День знаний надолго запомнят как учителя, так и ученики и их родители. Коронавирусная инфекция внесла значительные коррективы в учебный процесс, и весной все учебные заведения были переведены на дистант. Нововведение послужило серьёзным испытанием для российской системы образования. Практически до середины августа было непонятно, в каком формате школы, ссузы и вузы начнут новый учебный год. Лишь 26 августа стало известно, что свердловские школьники сядут 1 сентября за парты, а не за домашние компьютеры. В этом году в 65 школах Нижнего Тагила начали обучение более 40 тысяч школьников, 4600 из них — первоклассники. О том, как в Нижнем Тагиле прошёл первый учебный день, — в материале АН «Между строк».

Православная гимназия

В нижнетагильской Православной гимназии новые правила. О них рассказала завуч Диана Адам.

«Благодаря новому спортивному залу у нас появилось четыре входа в гимназию. Мы разделим по времени среднее и начальное звено. Торжественные линейки пройдут на улице для 1-х, 5-х, 9-х и 10-х классов. Новеньких учеников ждёт квест по гимназии для знакомства с ней. У всех сегодня пройдут классные часы и патриотические уроки, посвящённые победителям и 800-летию Александра Невского, имя которого носит наша гимназия», — говорит Диана Адам.

Школа № 100

А вот в школе № 100 в этом году линейку было решено перенести в классы. Ученики и родители собирались на площадке перед зданием и потом постепенно заходили с разных входов. Соблюдение пропускного режима контролировал лично директор Дмитрий Язовских. Встроенный на входе тепловизор позволяет автоматически измерять температуру тела нескольких десятков человек одновременно. Сама линейка прошла в видеоформате.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил педагогов, родителей и учеников с Днём знаний.

Также градоначальник провёл уроки, посвящённые 75-летию Победы и присвоению Нижнему Тагилу почётного звания РФ «Город трудовой доблести», в кадетской школе № 21 и школе № 33.

«Хотелось лично донести до наших детей, что городу присвоено звание “Город трудовой доблести”, рассказать о трудовом подвиге тагильчан, работе предприятий в годы Великой Отечественной войны. Надеюсь, это маленький толчок для детей к тому, что они начнут интересоваться историей своих семей», — рассказал мэр.

По информации начальника управления образования Татьяны Удинцевой, уроки истории, рассказывающие о вкладе Нижнего Тагила в Победу в Великой Отечественной войне, будут включены в образовательные программы школ Нижнего Тагила. По мнению чиновников, благодаря этим урокам дети смогут получить ещё больше новых знаний о родном городе.

Гимназия № 18

Ульяна Сорокина сегодня отправила сыновей во 2-й и 3-й классы в гимназию № 18. По её словам, необычное 1 сентября прошло без «пробок» на входе и лишних нервов.

«У нас в гимназии всё было организовано очень хорошо. Школа большая, есть несколько входов, никаких “пробок” на входе не было. Все классы развели по времени — с промежутком в 10 минут. Родители были очень организованны, опоздавших не было. Детей встречали на входе завучи, они были в масках, перчатках, измеряли школьникам электронными термометрами температуру. Дети заходили по два человека. Родителей в школу не пустили и сказали, что ещё не скоро будут пускать. У меня младший ребёнок заходил в 9:50, а старший — в 10:30. Естественно, для одной семьи это не очень удобно, но не критично. Вообще, для школ это новый опыт, думаю, вскоре всё будет отработано. Родители ещё не отошли от дистанционки, никто не хочет возвращаться к ней, но если будет принято решение снова обучаться дома, то мы с пониманием к этому отнесёмся. Всё-таки здоровье главнее всего», — говорит женщина.

Школа № 81

Гальянская 81-я школа сегодня тоже развела потоки детей по времени. Часть детей пришла к 9:00, часть — к 10:30, остальные — к 12:00. Ни линеек, ни привычных продолжительных фотосессий с учителями. Родители робко собирались в небольшие группы, фотографировали своих чад, некоторые с облегчением вздыхали: «Хорошо, что без пафоса и долгих речей сегодня. И детям, и нам легче». Учителя выходили за детьми, как врачи, — в масках, перчатках и с бесконтактным термометром — и после измерения температуры забирали в школу, родителям вход сегодня воспрещён. После классного часа о городе трудовой доблести, урока безопасности и получения учебников детей также дружно выводили на улицу. С завтрашнего дня в 81-й школе уроки будут длиться всего по 30 минут, дети будут заходить в школу через два входа (каждый класс знает свой).

Школа № 44

Но не все родители довольны отсутствием торжественных мероприятий.

«У меня дочь сегодня пошла в седьмой класс, и очень обидно, что детям отменили линейку. Это традиция, и она должна соблюдаться. Но очень хорошо, что учебный год всё же начался, что начался в нормальном, очном режиме. Хочется верить, что весь учебный год пройдёт именно так и нас не высадят снова на карантин, не переведут на дистанционное обучение. Когда тебе учитель объясняет тему — это одно, и совсем другое, когда ты сам должен что-либо искать, узнавать. Детям, да и родителям, это даётся тяжело», — рассказывает мама семиклассницы школы № 44 Ольга.

Школа № 72

У учащихся 72-й школы привычной линейки сегодня не было. Все классы были разделены на группы и попадали в здание через разные входы.

Школа № 45

В школе № 45 ученики обычно собираются на линейку перед Городским дворцом молодёжи. Но в этом году всё иначе. Первоклашки собрались классами перед школой и организованно зашли в учебные кабинеты без родителей. Остальные классы заходили сразу в школу, не собираясь на улице. При входе в здание всем измеряли температуру бесконтактным термометром и просили обработать руки санитайзером.

Школа № 50

«Это мой первый год работы учителем, и мне в принципе всё непривычно, странно и иногда сумбурно, — рассказала учительница английского языка школы № 50 Карина. — Могу опираться только на слова своих коллег, которым есть с чем сравнивать. На 1 сентября был разработан особый график для каждого класса: дети входят в школу в определённое время, без родителей, знакомятся с классными руководителями, посещают классные часы. Несмотря на все эти ограничения, атмосфера всё-таки праздничная, видно, что многие дети рады вернуться в школу. Я бы сказала, что в школе, насколько это возможно, всё готово к учебному году в новых условиях: дезинфицирующие средства, разметка на полу и прочие вещи, ставшие для нас привычными. В школе открыты несколько входов, на которых будет контроль температуры. А вот график работы меняется. Уроки сокращены до 30 минут, а перемены увеличены до 20. Это нужно, чтобы за время перемены учителя успели перейти в другой класс, поменять учебники и прочее. Конечно же, предугадать всё невозможно, есть несколько сценариев развития событий. Но настроение в коллективе у нас рабочее, все стараются привнести свои изменения, предложения, как сделать лучше. И конечно, надеются на то, что школы снова придут к привычному графику работы».

Горно-металлургический колледж

Пока журналист АН «Между строк» беседует с Михаилом Холкиным, директором Горно-металлургического колледжа им. Черепановых, у одного из учащихся образовательного учреждения выявляют повышенную температуру. Юношу отводят в медблок, о произошедшем сообщают его законным представителям, вызывают скорую.

«У нас весь механизм действий в таких ситуациях уже отработан, — рассказал директор колледжа Михаил Холкин. — В каждом учебном корпусе и общежитии есть специальное помещение-изолятор. Если ребёнок или сотрудник приходит с повышенной температурой, его направляют в это помещение. У нас есть клининговая компания. Её сотрудники занимаются в том числе обработкой этого блока. Если у кого-то из одной группы обнаружат коронавирус, то вся группа будет переведена на дистанционное обучение на две недели. Но не очень хочется этого делать. Всего у нас сейчас обучается около 1200 человек. 300 из них — новички».

Сегодня новичкам рассказали про режим работы колледжа и обязательную форму одежды, выдали логины и пароли к системе дистанционного обучения. Для всех обучающихся провели инструктаж по охране труда.

Работает колледж сейчас в две смены с «плавающим» графиком и дистантом по субботам. За каждым классом в колледже, как и в школах, закреплена своя аудитория. Для учащихся организованы разные входы и соблюдение всех стандартных мер для предупреждения распространения коронавируса: термометрия, санитайзеры, рециркуляторы. Закуплено 24 термометра на 7 корпусов (плюс резерв). Завтра начнёт работать пищеблок, его сотрудники обязаны будут соблюдать масочный режим.

«У детей есть вредные привычки. Самое страшное, чего стоит бояться, так это того, что учащиеся на перемене побегут все на улицу курить. Мы сейчас этот вопрос прорабатываем. Я сегодня прошёлся по всем курсам, пообщался с ребятами, попросил честно сказать, кто из них курит, кто нет», — отметил Михаил Холкин.

Школа № 95

Здесь все учащиеся заходят только через главный вход, но по очереди, с интервалом 10 минут.

Школа № 25

«Больше всего меня удивило то, что для всех классов было назначено определённое время посещения, — поделился своим мнением ученик школы № 25 Александр. — И мы должны были прийти строго в назначенный час. На входе у нас измеряли температуру, а ещё появились маршруты перемещения по школе: с прохода до лестницы, а затем сразу в кабинет. Учиться будем в основном в одном кабинете, в другие кабинеты можно только тогда, когда требуется специальное оборудование на занятиях: физика, информатика, химия, биология. Также нам сказали, что все уроки будут сокращены, а на переменах попросили быть в классе, чтобы лишний раз “не путаться”. Можно выйти в коридор, конечно, но находиться только в специальной зоне».

Также молодой человек поделился своим опытом дистанционного обучения.

«Дистанционное обучение мне далось очень сложно. Мне кажется, мы все — ученики и учителя — не были полноценно готовы к дистанционке. Не было чёткого понимания, где и когда мы должны сдавать учебные работы. Ещё не всегда было понятно, какие домашние задания выполнять: в электронном дневнике одно, а учителя задают другое. Потом в итоге могут потребовать сдать то, о чём я даже не слышал. Ну и ещё постоянно зависали онлайн-уроки, сайт "Сетевой город" мог не работать по несколько дней», — вспоминает Александр.

Школа № 1

В общеобразовательной школе № 1 ученики приходят к назначенному времени и через разные входы. Это сделано для того, чтобы потоки школьников не пересекались. Кроме того, в учреждении нанесена разметка, чтобы дети соблюдали дистанцию. Мама двоих мальчишек-школьников Надежда рассказала, что очень рада началу учебного года и надеется, что на дистанционное обучение их больше не переведут.

«Несмотря на отсутствие линейки, у детей всё равно сегодня праздник. У меня ребёнок, наоборот, сказал, что на линейке он стоять не любит, потому что долгое стояние, холодно, дождь может пойти. А то, что родителей не пускают в школу, наверное, даже правильно, чтобы лишние люди не заходили, не контактировали с детьми, чтобы не было столпотворений. Надеюсь, это как-то поможет и нас не высадят снова на дистанционку, потому что это очень тяжело, особенно когда родители работают. Дети уже сами соскучились по школе, по одноклассникам, по учителям», — говорит тагильчанка.

Как рассказала журналисту директор школы Татьяна Мамонова, школьников сегодня ждали три урока.

«Классный час, на котором ученикам рассказывают о присвоении Нижнему Тагилу звания “Город трудовой доблести”. После идёт урок безопасности, где классные руководители ещё раз говорят о мерах безопасности в той ситуации, в которой сегодня находится наша страна, наш город и наша школа. Третий урок — это урок предметный», — говорит Татьяна Мамонова.

Как и в других школах города, здесь уроки будут идти по 30 минут, а перемены по 20. При этом для каждого класса учебный день будет начинаться в определённое время. За каждым классом закреплён конкретный кабинет, в котором школьники будут обучаться. Однако в случае, если 20% учеников одного класса заболели (даже не коронавирусом), их отправляют на карантин.

Школа № 32

В школе № 32 организовали два входа для детей — центральный (для среднего и старшего звена) и боковой (для начальной школы). На каждом установлены санитайзеры с антисептиками, контроль термометрии (все данные записываются в специальные журналы). Чтобы развести потоки школьников, обучение организовали в две смены. Вторая начинается с 13:00. По всей школе сделана разметка. В классах установлены бактерицидные лампы, в коридорах — рециркуляторы.

«Урок состоит из двух частей: основной (30 минут) и динамической (10 минут), — отметила директор школы № 32 Галина Масликова. — Чтобы максимально дистанцировать детей, мы выводим их на перемену по очереди. Все чётные кабинеты со звонком после 30 минут выходят в коридор на 10-минутную перемену, а все нечётные продолжают ещё 10 минут работать. Потом те, кто гулял, заходят в кабинеты, для них идёт динамическая часть урока, а другие, наоборот, выходят в коридор. В разное время дети ходят и на обед».

Если у сотрудника школы или ребёнка выявляется повышенная температура, то его изолируют в медицинском блоке.

Три педагога школы № 32 находятся в возрастной категории 65+, для которой рекомендовано соблюдение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса. Они будут работать вместе со своими коллегами, так как отказались оставаться на больничном и написали заявления с просьбой о допуске к очной форме работы. Два педагога и один сотрудник из младшего обслуживающего персонала уже переболели коронавирусом.

«Очень не хочется работать на дистанте, — признаётся Галина Масликова. — Все устали от этого — и дети, и родители, и учителя. На учителей во время дистанта ложится очень большой груз ответственности. Нет живого общения, и контакт может получиться односторонним. Кроме того, когда ребята выполняют задания, не всегда можно понять, самостоятельно ли выполнена работа, насколько ребёнок освоил ту или иную тему. Это психологически и иногда физически тяжело».

Сегодня в школе № 32 прошли классные часы. В ходе них для первоклассников организовали процедуру общего знакомства, для более старших классов — беседы о присвоении Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести» и его вкладе в Победу в Великой Отечественной войне. В этом году в образовательном учреждении проводилась акция, в ходе которой нужно было получить 75 пятёрок к юбилею Победы. Часть детей из тех, кому удалось это сделать, сегодня наградят специальными значками. Для 11-классников вчера были получены экземпляры обновлённой Конституции. Им 1 сентября рассказали об изменениях, внесённых в Основной закон страны.

Большинство родителей рассказали АН «Между строк», что не сильно расстроились из-за отмены традиционной линейки. Чтобы поднять детям настроение, они организовали для них небольшие семейные праздники.